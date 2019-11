La hora de los partidos minoritarios en la AN - Runrun

A lo largo de los cuatro años de este periodo legislativo se han formado tres nuevas organizaciones políticas dentro del Parlamento

Diputados de estas organizaciones también han sido víctimas de la persecución por parte del TSJ y se encuentran en clandestinidad, embajadas o en el exilio

El 16 de septiembre el régimen de Nicolás Maduro anunció junto a cuatro partidos minoritarios de oposición un nuevo proceso de diálogo y firmaron un acuerdo en el que se establecieron algunos puntos para buscar una salida a la crisis.

Soluciones, MAS, Cambiemos y Avanzada Progresista fueron los partidos que asistieron al encuentro en la Casa Amarilla -sede de la Cancillería- para dar la información que tomó por sorpresa al país y a los dirigentes de los partidos más grandes de la oposición -el conocido G4: Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo- al igual que al presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Pero solo dos de estos cuatro partidos tienen representantes dentro del Parlamento: Cambiemos con seis diputados y Avanzada Progresista con uno.

Estos dos grupos forman parte de los llamados “partidos minoritarios” que, junto a La Causa R, Cuentas Claras, Proyecto Venezuela, Vente, ABP, MPV, Camina y Convergencia, tendrán el derecho de elegir el presidente de la Asamblea Nacional del próximo periodo parlamentario que se inicia el 5 de enero de 2020.

Sin embargo, La Causa R, Proyecto Venezuela y Encuentro Ciudadano- que agrupan a 8 diputados- decidieron darle el apoyo a Guaidó para que continúe en el cargo si no logra el objetivo del cese de la usurpación antes del 5 de enero de 2020. Cambiemos, Avanzada Progresista, ABP, Convergencia y Vente todavía lo piensan, lo que trae división dentro de estas toldas políticas.

El diputado Omar González (Vente-Anzoátegui) aseguró el 11 de septiembre en el Palacio Federal Legislativo, que hacer un pronunciamiento sobre dar apoyo o no a Guaidó para la presidencia el año que viene es extemporáneo y, además, “evidencia desconfianza en su promesa de acabar con la usurpación”.

Caso similar ocurre con el partido Avanzada Progresista del excandidato presidencial Henri Falcón, quien todavía parece tener aspiraciones de competir por la jefatura del Estado. Según declaraciones del coordinador del partido, Luis Augusto Romero a Runrun.es, es un tema que será discutido próximamente en la Dirección General.

Más fraccionados

En una base de datos hecha por Runrun.es se revela que cuando la oposición ganó las elecciones parlamentarias existían 10 partidos minoritarios – con un total de 20 diputados- pero a lo largo de estos cuatro años la bancada unitaria ha tenido sus diferencias lo que ha provocado que se formen más organizaciones políticas.

Actualmente existen 12 partidos minoritarios y la suma de diputados en estas organizaciones asciende a 23. Aquí se cuentan 4 parlamentarios que no pertenecen a algún partido político y son independientes – que no existía en 2015.

El más reciente es el diputado Julio César Reyes, quien formaba parte de las filas de Avanzada Progresista. Luego del anuncio del nuevo diálogo con el régimen de Maduro, decidió formalizar su retiro del partido y aseguró que ese proceso no tiene el respaldo de la mayoría del país. “Como diputados de la Asamblea Nacional rechazamos esta acción desesperada que busca minar nuestra unidad y dar legitimidad a quien no la tiene”, dijo.

Al día siguiente de este anuncio, en la sede del Palacio Federal Legislativo, informó a los medios de comunicación que dentro del partido se deben hacer reflexiones y que ya desde hace un mes aproximadamente estaba alejado de la organización. Tanto, que lo habían excluido del grupo de chat de Whatsapp de la Dirección Nacional.

Este tipo de situaciones se había empezado a ver desde finales de 2017 cuando Vente, ABP y Convergencia decidieron formar una nueva fracción llamada 16 de Julio – separándose de la Unidad.

No fueron los únicos, porque en 2018 un grupo de 9 diputados de Un Nuevo Tiempo – entre ellos Timoteo Zambrano (Zulia), que forma parte del nuevo diálogo con Maduro- rompieron con ese partido y se fueron a la tolda de Leocenis García, Prociudadanos.

Esta unión duró poco y actualmente esa fracción no existe dentro de la Asamblea Nacional. En mayo de ese mismo año Timoteo Zambrano junto a Maribel Guédez, Adolfo Superlano, José Gregorio Aparicio y Melva Paredes se fueron a Cambiemos.

En diciembre de 2018 la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) también dejó el partido zuliano UNT y formó su propia fracción llamada Encuentro Ciudadano, junto al suplente Luis Loaiza (Encuentro Ciudadano-Mérida). Aunque ahora, junto a los diputados Carlos Berrizbeitia (Proyecto Venezuela-Carabobo), Simón Calzadilla (MPV-Aragua), Williams Gil (Cuentas Claras-Carabobo), Franklyn Duarte (Copei-Táchira), formalizaron una nueva fracción llamada Concertación por Venezuela.

Minorías perseguidas

Entre todas estas fracciones, las nuevas y las más antiguas, la cantidad de diputados suman 23. Pero algunos han tenido que retirarse de la Asamblea Nacional por la persecución del Tribunal Supremo de Justicia. Acusados de participar en un supuesto golpe de Estado el pasado 30 de abril, cuando se produjo un alzamiento militar en Caracas.

El diputado Simón Calzadilla del MPV se encuentra actualmente en la clandestinidad. Esto provoca que dentro de los diputados principales, su partido no tenga más representantes. En esta tolda solo queda el suplente José Rafael Hernández, por el estado Bolívar.

Igualmente, La Causa R ha visto bajas entre sus representantes parlamentarios. Mariela Magallanes (Aragua) y Américo De Grazia (Bolívar) se encuentran refugiados en embajadas. Sin embargo, el suplente de Magallanes, Arnoldo Benítez, es también parte de ese partido, por lo que en estos momentos cuentan con 2 diputados dentro de la AN.

El partido ABP tiene como principal a Richard Blanco que salió del país por la frontera con Cúcuta en junio de este año y así su partido se queda con solo tres suplentes, aunque uno de ellos, Edwin Luzardo (Zulia), ha asumido como principal después de que Timoteo Zambrano empezara a faltar a las sesiones desde marzo de 2017.

Caso similar ocurre con el diputado Juan Pablo García (Vente-Monagas) que también ha sido blanco de las sentencias del TSJ y se encuentra en clandestinidad. Su suplente es también del mismo partido por lo que la representación dentro de la Asamblea Nacional queda igual con 2 parlamentarios.

Llegar a un acuerdo

Aunque un grupo de diputados de estos partidos políticos ya decidió darle apoyo a Juan Guaidó para que continúe como presidente del Parlamento, queda por decidir si apoyarán el resto de la Junta Directiva o si tendrá que haber cambios conforme al acuerdo de gobernabilidad de la AN, que fue aprobado en 2015.

Delsa Solórzano dio a entender en una rueda de prensa en el Parlamento, hace dos semanas, que apoyarán a Guaidó pero que el resto de la directiva debe cambiar. Los demás partidos aseguraron siguen en debate sobre el tema.

Al no cumplirse el mantra de Guaidó que nació en enero de este año -Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres-, los partidos minoritarios se han acercado al chavismo cuando llega su momento protagónico dentro de la AN.

Si los partidos Vente, Avanzada Progresista y Cambiemos – que aún no han dado respuesta al tema- decidieran no apoyar a Guaidó para que siga al frente de la Junta Directiva de la AN, no influiría en las votaciones porque solo suman en total 9 diputados.