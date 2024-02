Lo malo de pensar distinto - Runrun

Si te dedicas a la cultura, ya no pierdas el tiempo y búscate un trabajo decente. Está demostrado que esa actividad maligna es un camuflaje para esconder mensajes subversivos

¿Por qué tiene que existir gente que te lleve la contraria? ¿Acaso no saben que no hay nada mejor que contar con personas que hagan lo que dices sin protestar? Según el diccionario de la Real Academia de Luxemburgo (o era de la de Liechtenstein), pensar se define como: “Examinar mentalmente algo con atención para formar un juicio. Razonar, discurrir, cavilar, meditar, estudiar, reflexionar, recapacitar”.

Y de acuerdo a este concepto, y por lo que yo veo, no tiene nada de malo lo de examinar mentalmente algo con atención. El problema está en lo de “formar juicio” porque ¿qué tienes tú que opinar del trabajo de personas respetables como, por ejemplo, reyes o políticos? Paga los impuestos y cállate. No hagas molestar a los que ostentan el poder llevándoles la contraria, o haciendo juicios de valor ¡No los hagas alterar!

Ojo, espero que no se malinterprete mi columna como una amenaza, es más bien una advertencia. Y si te dedicas a la cultura, ya no pierdas el tiempo y búscate un trabajo decente. Porque está demostrado que esa actividad maligna es un camuflaje para esconder mensajes subversivos en contra del poder.

Ya lo decía el gran filósofo alemán Nietzsche: “el hombre tuvo que inventar el humor (y podría sumar la cultura) para tratar de palear el sufrimiento de vivir”. Pero y eso de qué sirve si igual vamos a morir ¿verdad? Imagino yo que aquellos que persiguen el arte quieren hacernos ver que no tiene ningún sentido reírse para no llorar sino, más bien, lo recomendable es llorar de una buena vez y así no se pierde el tiempo. Miren que ahora hay inteligencia artificial y seguramente en dos semanas ya aprendan a llorar mejor que nosotros.

Sin duda los artistas y cultores son unos desalmados porque hacen la vida más llevadera. ¿Quién les dio ese derecho? Por qué tienen que hacer la vida llevadera si todos dicen que al mundo se viene a sufrir. Por eso creo que los que han perseguido y persiguen a estas personas no son realmente villanos, sino más bien héroes.

El humor y la cultura son malos porque nos hacen pensar. ¿Qué tienen ustedes que estar pensando? Después comienzan a analizar las situaciones y es ahí cuando vienen los problemas… ¡Quédense tranquilos!

Razón tenía Aquiles Nazoa cuando le dijo a Rodolfo Santana: “Todos los buenos humoristas, tarde o temprano, terminaban en la cárcel”. Ahora me pregunto: ¿acaso pasará lo mismo con actores, cineastas, cantantes y escritores?

Y es que la cultura es un arma de destrucción masiva, porque tal y como dijo el mismo Nazoa acerca de humor (y que aplica con casi cualquier expresión cultural), “el humor lo que hace es que la gente piense sin saber que están pensando”.

Lo mejor es dejarse llevar, no criticar y asentir con la cabeza. No vaya a ser que uno termine exiliado o, peor aun, sometido al juicio popular del peor de todos los tribunales: Twitter, o como dicen ahora “X”.

