No existen películas viejas, por Juan Eduardo Fernández “Juanette” - Runrun

En 2022 Peter Bogdanovich murió durmiendo, seguramente lo último que pasó por su cabeza fue un compilado de escenas como las que ve Toto, al final de Cinema Paradiso

@SoyJuanette

Hay una frase muy bonita que tiene un enorme significado para los apasionados del cine, esa frase dice así: “No existen películas viejas, solo películas que aún no has visto”. El autor de tamaña afirmación es el director norteamericano Peter Bogdanovich, quien falleció en 2022. Y en medio de la huelga de guionistas y actores de Hollywood, que parece no terminar, y que afectará los estrenos de filmes el próximo año. Este dicho cobra más fuerza que nunca; pero mejor sigamos hablando del gran Peter.

Para quienes no lo conocen, Peter Bogdanovich fue un director de cine, guionista, historiador, actor, productor y crítico de cine que nació en Nueva York en 1939. Durante su juventud (a mediados de los 50), llegó a ver unas 400 películas por año, esto con el fin de escribir sus críticas. Se enfocó principalmente en el trabajo de directores como John Ford, Howard Hawks y François Truffaut, entre otros. Con el tiempo sus escritos fueron publicados en las páginas de las míticas revistas Cahiers du Cinéma y Esquire.

En 1968 Bogdanovich se mudó a Los Ángeles y se hizo director. Esto ocurrió durante una fiesta, donde coincidió con Roger Corman, quien alagó un artículo de Peter, y le invitó a trabajar con él. Fue así como asistió a Corman en las películas Targets y Voyage to the planet of prehistoric women.

Tiempo después, en 1971, y a los 32 años, Peter Bogdanovich hizo su primera película: The last picture show (la cual rodó en tres semanas). Acerca de esa experiencia, Peter comentó: “trabajar con Corman fue la mejor escuela de cine”. Luego de The last picture show vinieron What’s up, Doc?, Bringing up baby, y His girl friday, y el gran éxito de Peter, Paper moon.

Tras algunos fracasos en la taquilla, Bogdanovich decidió volver al periodismo, y se convirtió en el principal divulgador de otro grande de Hollywood: Orson Welles. Peter y Orson se conocieron a finales de los 60, y desde entonces se volvieron grandes amigos.

En un libro, Peter describió cómo conoció a Welles. De acuerdo a lo relatado por Bogdanovich, Orson lo llamó por teléfono, y le dijo:

–¡Hola, soy Orson Welles…! No puedo decirle cuánto he deseado conocerlo.

Corrían los últimos años de la década del 60 cuando Peter Bogdanovich recibía este llamado. Al día siguiente se encontraron en un bar, y ya cuando terminaban la reunión Welles le dijo: “Leí su entrevista a John Ford, y me preguntaba: ¿Le parecería mal escribir sobre mí un librito tan simpático como este?”.

Aquel librito es la biografía oficial de Orson titulada: Ciudadano Welles, donde, a través de 445 páginas, se recogen años de conversación entre estos dos amigos amantes del cine. La amistad entre ambos era tal que, en la última película de Welles, Al otro lado del viento aparece un personaje inspirado en Peter Bogdanovich.

Otra faceta de Peter Bogdanovich fue la de actor de TV. De hecho, fue la estrella invitada en Los Soprano, la serie de HBO protagonizada por James Gandolfini. Pero no solo tuvo una aparición como terapeuta de la doctora Melfi, sino que dirigió un capítulo de la temporada 5. También tuvo cameos en las series The good wife y Rizzoli & Isles. Además, tuvo un papel secundario haciendo de sí mismo en la comedia Out of order. En su faceta de presentador, Peter estuvo al frente del programa The essentials en el canal TCM.

La verdad nunca conocí a Peter Bogdanovich, pero estuve a punto. Un error de timing en el destino no nos permitió cruzarnos. Resulta que este histórico realizador estadounidense visitó Buenos Aires en abril de 2016 y hasta dio unas clases en el BAFICI (Festival Internacional de Cine de Buenos Aires) …el detalle es que yo llegué a la Argentina el mismo año, pero en noviembre.

Ya viviendo en BA, traté de contactar al director estadounidense a través de Axel kuschevatzky, quien era amigo de Peter; pero no pude ubicar ni a Bogdanovich ni a Axel. Lamentablemente, en 2022, Peter se apagó en Los Ángeles. Murió durmiendo, seguramente lo último que pasó por su cabeza fue un compilado de escenas como las que ve Toto, al final de Cinema Paradiso.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es