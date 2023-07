La rebelión de los guionistas, por Juan Eduardo Fernández “Juanette” - Runrun

Se le pidió a ChatGPT que escribiera el guion de una película que ganaría el óscar. ¿Qué paso? buscó las películas que ganaron el óscar y creó un Frankenstein

@SoyJuanette

Desde el 2 de mayo de 2023, cuando The Writers Guild of America (gremio de guionistas americanos, WGA por sus siglas en inglés) salieron a manifestar, las plataformas de streaming como Netflix y Disney no imaginaron que el conflicto duraría tanto tiempo.

Aún hoy, los guionistas que pertenecen a la WGA siguen protestando contra los grandes de la industria del entretenimiento, pues consideran que no están recibiendo un pago justo por su trabajo. Por su parte, las plataformas, en lugar de negociar, dejaron entrever que podrían usar la inteligencia artificial de aprendizaje automático para crear los guiones de las nuevas temporadas de las series y películas.

¿Cómo se inició la huelga de los guionistas?

Tras las negociaciones fallidas que tuvo la WGA con los estudios desde el mes de marzo de este año, la organización gremial ordenó a sus miembros “detener cualquier escritura de guion o material”.

Entre las peticiones hechas por la WGA están: aumentar el salario de los guionistas junior, salas de escrituras con más integrantes, contratos más cortos y revisar el pago por las regalías. Pues para el sindicato, desde que aumentó el auge de las plataformas de streaming, las grandes compañías se lucran, y ellos siguen recibiendo un pago ínfimo por las obras creadas

Según un comunicado de la WGA publicado por la agencia AP, las plataformas han creado un mercado desigual para los escritos. Así lo explica el documento en uno de sus párrafos: “El comportamiento de las empresas ha creado una economía de trabajos temporales dentro de una fuerza laboral sindical, y su postura inamovible en esta negociación ha traicionado un compromiso y ha devaluado aun más la profesión de guionista”.

Por su parte la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que es la asociación comercial que negocia en nombre de los estudios, explicó en otro comunicado que le presentaron a la WGA un trato, pero no lo tomaron: “se presentó una oferta con aumentos generosos en la compensación de los escritores, así como mejoras en las regalías de streaming”.

Además, indicaron que estaban dispuestos a mejorar la oferta. Pero hay peticiones de la WGA que consideran inviables.

En medio del conflicto, estudios y productoras reducen gastos y empleos. Tal es el caso de Disney, que planifica la eliminación de más de 6000 empleos. Y en el caso de Netflix disminuyeron la inversión de producción significativamente.

¿Cuál es el efecto de la huelga en los usuarios?

Los primeros en sufrir la huelga de la Writers Guild, que tenía 15 años que hacían este tipo de acciones gremiales, fueron los lates night y los programas de variedades. Uno de ellos fue el famoso programa Saturday Night Light.

Otro de los afectados son las franquicias más grandes de Disney, es decir Star Wars y Marvel. Es así como las próximas temporadas de las series Mandalorian y Andor van a tener que esperar para ver la luz. En el caso del MCU, producciones como Daredevil Born Again, que ya se estaba rodando, se paralizó.

En el caso de Netflix, una de sus series más taquilleras, Stranger Things, que ya estaba por empezar a filmar su última temporada, también se vio afectada por la huelga de WGA.

Por ahora el conflicto se mantiene. Ello retrasará el estreno de muchas series y películas. ¿Las grandes plataformas darán su brazo a torcer? No lo creo. Algunos se aventuran a que esta acción forzará a la industria a usar la tecnología para escribir nuevas historias…

Acerca de este punto, quiero dejarles una anécdota que nos contó el productor argentino Axel Kυѕcнevaтzĸy (Argentina 1985, El secreto de sus ojos, Relatos salvajes) acerca del uso de ChatGPT para la escritura de guiones:

“Se le pidió a ChatGPT que escribiera el guion de una película que ganaría el Óscar. ¿Qué paso? El resultado fue una trama llena de lugares comunes que ni siquiera llegaría a ser filmado ¿Por qué? Porque la tecnología de aprendizaje automático ante esta petición, buscó las películas que ganaron el óscar previamente y creó una historia con retazos de cada una de ellas; dando como resultado un Frankenstein”.

Termino con un mensaje a las plataformas: la IA solo es una herramienta que, al menos por ahora, no reemplazará al humano. Así que ¡paguen lo que corresponde!

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es