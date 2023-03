La infinita comemierdez, por Carolina Jaimes Branger - Runrun

El incidente de discriminación racial que sufrió Adriana González Gil es una muestra más de la creciente xenofobia en España. Espero que las borrachas españolas hayan pasado al menos una noche en la cárcel

@cjaimesb

Leo un tuit de David Placer, @davidplacer, donde reporta, con un soporte filmado, sobre una agresión xenófoba en Alicante, España: “Dos mujeres conducen en dirección contraria y chocan de frente contra otro vehículo. Al ver que la víctima es sudamericana, la atacan verbal y físicamente”. Ambas están borrachas. Tanto, que les cuesta mantenerse en pie. La lengua se les traba al hablar. Por fortuna, la víctima, la periodista venezolana Adriana González Gil, les tomó video para soportar su denuncia.

“Puede venir la policía, porque yo he cometido un error. Pero tú eres “Machu Picchu” y eres “Machu Picchu”… eres una indígena, “Machu Picchu”. A mí la guardia me va a juzgar por un delito vial, pero tú, de que eres “Machu Picchu”, eres “Machu Picchu”, le dice la más gruesa de las dos mujeres. “A mucha honra”, le responde Adriana, a lo que le contesta la misma mujer “eres una india, eres una mierda”. Lo repite y añade “eres una basura”.

Vídeo: Una venezolana fue víctima de xenofobia por parte de dos mujeres españolas | Canal en Youtube de Futuro TV

¿Esta imbécil habrá visto al menos una foto de Machu Picchu? Parece que no… porque con el desprecio que llama a la “india” así, es obvio que no tiene ni idea de qué es Machu Picchu, ni qué significa, mucho menos a qué imperio perteneció. Yo también, como mi paisana, me sentiría orgullosa de que me dijeran así…

En otra toma, agrega “tus antepasados comen (sic) arroz”. ¿Arroz? Los latinoamericanos somos seres de maíz, como nos llamó Asturias… La otra española, la flaca, la apoya y repite como eco lo que la amiga dice. Ambas se burlan de que les esté tomando video. “Los vídeos hoy no valen de nada” (si en España todavía hay justicia, van a sorprenderse de lo que sirven los videos: la prueba de su xenofobia y ataques).

Más adelante, en el video publicado por Placer, arremete de nuevo: “¿Tú quieres ser española?” le pregunta. “Si tú eres una mierda… yo tengo los ojos azules y tú eres una basura”. Se le acerca muchísimo y la conmina: “mira mis ojos… mira mis ojos…”. Más de quinientos años después, siguen las actitudes de “conquistadores y conquistados”.

Más adelante, la flaca le lanza una patada, que Adriana esquiva. Entonces agarra su cartera y empieza a golpearle el carro. Y como si eso fuera poco, ambas agreden físicamente a Adrián, el acompañante de la venezolana. Se acercan a Adriana y ya no se ve, pero se escuchan los gritos de ella pidiendo auxilio: «No me pegues, ni se te ocurra. Auxilio, auxilio, por favor. Esta mujer está borracha y me está pegando».

Este incidente de discriminación racial es una muestra más de la creciente xenofobia que se está viviendo en España. La discriminación racial es una realidad que no debe ser tolerada y que debe ser combatida con firmeza. Es necesario que las autoridades españolas tomen medidas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico o nacional.

El desciframiento del genoma humano demostró que todos los seres humanos compartimos un 98,98 % de nuestras características genéticas, lo que significa que todos los seres humanos somos iguales en términos de nuestra herencia genética. En otras palabras, somos casi idénticos. Las diferencias son de forma y no de fondo.

Lo increíble es que siga habiendo racismo en el mundo, y, aparentemente, haya un repunte. No solo con gente como las borrachas idiotas de esta lamentable historia, sino los grupos neonazis y similares como los etnonacionalistas europeos y los supremacistas blancos, que siguen con la cantaleta de “buscar las razas puras”. ¡Las razas NO existen! Son solo una construcción social. Mucho menos las “puras”… Hay una sola raza en el mundo, la humana.

De manera que todas esas paparruchadas que alegan, de que los investigadores que lograron descifrar el genoma humano inventaron los resultados, no son sino meras excusas de racistas, clasistas, fanáticos de toda índole que, habiendo visto derrumbarse como un castillo de naipes sus argumentos, buscan en la negación el sustento para seguir adelante con su odio, su soberbia y, sobre todo, con su estupidez.

El racismo es una actitud negativa hacia alguien debido a su raza, etnia, religión o cultura, una forma de discriminación basada en la creencia de que algunas razas son superiores a otras. Esta creencia se sustenta en prejuicios y estereotipos, y sus orígenes son varios, desde la ignorancia y la falta de comprensión y empatía, hasta la historia de la opresión y la desigualdad.

En fin, espero que las borrachas españolas hayan pasado al menos una noche en la cárcel y que les hayan puesto una multa bien gorda. Debe ser donde más les duele. En noticias de última hora sale que serán juzgadas en libertad y que el juicio “tardará”. Por cierto, a David Placer le escribieron para decirle que lo denunciaron con la policía por ser el primero que difundió el vídeo

Yo por aquí sigo dolida por el mal rato que pasó mi compatriota Adriana… La estupidez humana, Einstein dixit, es lo único infinito que existe, porque de la infinitud del Universo tenía dudas… También la comemierdez es infinita…

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es