¡Avanti!, por Eddie A. Ramírez S. - Runrun

Probablemente Julio César no pronunció la célebre frase “la suerte está echada”, cuando tuvo que decidir si cruzaba el Rubicón con sus tropas y violaba la ley para poder tomar el poder. Lo más probable es que hubiese exclamado avanti legionari. El término avanti se ha vuelto popular. Hay muchos restaurantes en el mundo que llevan este nombre. También una marca de automóviles de lujo. Lamentablemente, la aclamada escuadra azurra de fútbol no logró ir avanti y llegar a Catar. En cambio, Camila logró catar el sabor de la plaza Garibaldi, en ciudad de México. Sin haber hecho una carrera como defensora de derechos humanos, fue investida como tal, a la carrera.

Algo así como aquello de “ténganse como blancas a las negras, Bejarano”. Es conocida por sus paseos por la vía Condoti, en donde hay tiendas lujosas y dicen que también una que otra lavandería.

En fin, dejemos de lado a la Fabri. Que siga fabricando sus excusas. También las diversas opiniones sobre la reciente inaugurada Avanti. Concentrémonos en lo importante y urgente. ¿Qué está pasando en México con las negociaciones entre el régimen y la oposición? ¿El primer tiempo terminó 1 a 0, en contra de los demócratas, como dicen algunos? ¿Qué significa la reciente decisión sobre la petrolera Chevron? ¿Ganó algo el régimen? ¿Vamos avanti o en retroceso?

Entendamos que el régimen no se va a entregar con armas y bagajes. Dará largas al asunto. Sabe que cualquier acuerdo que no contemple la libertad de los presos políticos y elecciones libres, producirá divergencias en la oposición y alguna que otra acusación a nuestros delegados de ser colaboracionistas.

Todo el mundo conoce que los problemas de salud, educación, alimentación y fallas del sistema eléctrico los generaron las políticas de Chávez-Maduro, quienes dispusieron de grandes recursos que fueron a los bolsillos de los rojos corruptos. Sin embargo, la hegemonía comunicacional seguirá insistiendo en que esos problemas no se han resuelto por ese dinero congelado en el exterior.

Maduro pretendía que se lo entregaran, ya que “Venezuela es soberana y se respeta”. No lo logró. Esos recursos serán administrados por las Naciones Unidas. Los choros se quedaron esperando como caimán en boca de caño.

En el caso Chevron, el régimen no logró ni un tiro libre. Ganó el lobby hecho por esa empresa, la cual gradualmente irá recuperando parte de lo que le adeuda Pdvsa. Podrá extraer petróleo del área ya asignada y exportarlo solo a Estados Unidos. No le cancelará al régimen el impuesto sobre la renta, la regalía y tampoco le entregará dividendos cuando se produzcan. El régimen gritara que eso no puede aceptarlo, ya que violaría nuestras leyes, lo cual es cierto. Por ello, salvo que haya un cambio al respecto, se puede afirmar que el régimen no ganó y la oposición tampoco. Sin embargo, los rojos perdieron porque aspiraban a tener algunos ingresos. La oposición no perdió nada.

Por cierto, Gente del Petróleo y Unapetrol enviamos, el 3 de mayo del 2005, una carta a Alí Moshiri, entonces representante de Chevron en Venezuela, en la que denunciamos la complicidad de esa empresa en el despido de trabajadores por haber firmado la solicitud de revocatorio al presidente Chávez y también algunos despedidos de Pdvsa por el paro cívico de diciembre del 2002. El 23 de agosto del 2011 enviamos otra carta a Chevron por la contaminación por coque y azufre en la zona de Jose, estado Anzoátegui.

Es decir, el partido no ha terminado. No magnifiquemos las jugadas del régimen, lo que cuenta es el marcador final. Esperemos la segunda mitad, en la que nuestros delegados tienen que ser inflexibles en la demanda de libertad para los presos políticos y elecciones libres. Paralelamente, el reloj de La Haya seguirá avanti, aunque no tan rápido como quisiéramos.

A nuestros compatriotas que tienden a ser pesimistas, les decimos que hay que seguir avanzando en busca de la unidad y que se percaten de que la trampa electoral no está en las máquinas, sino que la misma se produce en la ausencia de nuestros testigos.

Ante la evidencia de ausencia de testigos en las mesas electorales, el 15 de octubre del 2012, Gente del Petróleo le enviamos una carta al candidato Henrique Capriles solicitando información sobre la ausencia de testigos y número de actas recabadas por su comando. Nunca recibimos respuesta. Recientemente, Andrés Caleca, Saúl Cabrera y Enrique Mendoza, tres conocedores de los procesos electorales, han declarado que la ausencia de nuestros testigos en las mesas electorales ha sido de entre el 20 y el 30 por ciento.

Desde luego, hay que presionar para exigir que se actualice el Registro Electoral, para lo cual se requiere que el Consejo Nacional Electoral abra muchos más centros de registro, así como que podamos votar quienes nos encontramos en el exterior. También, que venga una misión internacional que supervise y no sea un simple grupo observador. Evidentemente, el régimen hará todo lo posible para inhabilitar candidatos, amedrentar a los votantes y, en última instancia, desconocer resultados a través de su sumiso Tribunal Supremo.

En la lucha contra la mafia que usurpa el poder hay que decir como el procurador suizo Stefan Blatter: “Bisogna fare un passo avanti”. ¡Tenemos que dar un paso adelante!

Como(había) en botica

Muchos de nuestros políticos democráticos hablan más para descalificar a otros compañeros de lucha que para exponer su visión país y denunciar los atropellos del régimen. Ojalá, aunque sea por un rato, imiten a los participantes en la Procesión del Silencio del Viernes Santo en San Luis de Potosí.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com | 29/11/2022.

