Cambia, todo cambia…, por Julio Castillo Sagarzazu - Runrun

Los cambios que hemos visto, como la devolución del Sambil, son el resultado de la bofetada de la mano invisible del mercado al rostro del régimen

Cambia, todo cambia… Así nos lo recuerda Mercedes Sosa en su maravillosa canción. En Venezuela, lo dijimos meses atrás, ha comenzado una transición. No es la que muchos queremos y tampoco la que muchos pensamos que nos sacará del atolladero, pero hay una transición. Los signos son múltiples, pero hay uno muy simbólico que ha ocurrido a finales de la semana pasada. Se trató de la “devolución” del SAMBIL de La Candelaria a sus legítimos propietarios.

Si se nos pide con apuro cuál es el marco de esa transición y cuál es el modelo que la inspira, podemos decir, como también lo hemos dicho en notas pasadas, es el que está contenido en la ley que eufemísticamente se llama Ley Antibloqueo.

Esa ley no necesita un análisis de exegética jurídica; en realidad, es un programa político. El modelo que está diseñado allí lo podemos definir en pocas palabras: esa norma tiene el objetivo de crear un “capitalismo de panas”, una suerte de oligarquía a lo Putin, en lo que se refiere a la formación de la nueva elite gobernante.

Toma elementos del modelo chino en lo referente a su característica de capitalismo salvaje sin controles, sin sindicatos, con “Zonas Económicas Especiales” (concebidas como burbujas para la inversión de los nuevos panas). Estos modelos, obviamente, están adaptados al trópico. Tiene su dosis de represión bananera y fortalecimiento del aparato policial pero ayudado de los pranes, que son los encargados del control social. También tiene el añadido de las amistades peligrosas del régimen dentro y fuera del país; las zonas opacas, donde gobiernan grupos irregulares; la destrucción de Guayana con el arco minero; el comercio ilegal de materias primas y pare usted de contar.

Estos cambios de los que hablamos son el resultado de la bofetada de la mano invisible del mercado al rostro del régimen y la que les ha hecho ver que había que darle un escape a las iniciativas que la propia gente ha venido construyendo por la vía de los hechos. En efecto, los venezolanos se las han arreglado, por ejemplo, para derogar por su cuenta el control de cambios y de precios. Esos que decía Aristóbulo no se podían eliminar porque los tumbaban. Se dieron cuenta de que las colas, el desabastecimiento y la economía controlada eran más letales enemigos que Dólar Today, que al final terminó cotizando por debajo del cambio del BCV (ironías de la vida…). Terminaron entonces haciéndose los locos con el aparataje normativo que era el legado de Chávez y optaron por cumplir la máxima aspiración de todo neoliberal de manual: “Dejar hacer, dejar pasar”.

Era natural que este “viraje” comportara cambios importantes en la economía y en la percepción de la gente sobre su situación personal. Hay más movimiento, hay libre circulación de divisas, los anaqueles están llenos. Hay burbujas de actividad económica por todas partes. Por supuesto que la gente tiene que sentir que ha mejorado individualmente.

Hace meses también decíamos que esta mejoría, antes que ser mala noticia para quienes aspiramos a un cambio en el país, puede ser más bien positiva. ¿Por qué? Pues porque cuando la gente se libera de los controles sociales y se siente más libre en lo personal, también puede sentirse más libre en lo colectivo.

Y eso, si la dirección política opositora sabe interpretarlo, puede convertirse en una aliciente para que la gente pueda regresar a luchar por los inmateriales de la democracia y la libertad, mientras va satisfaciendo sus más primarias necesidades materiales. ¡Claro! Como ha quedado dicho, la dirección política opositora debe interpretar estos nuevos signos.

¿Podemos decir que los está interpretando?

Veamos: habíamos comenzado diciendo que todo cambia. Y ahora tenemos que decir que también la dirección política de la oposición ha venido cambiando. ¿Cuánto? ¿Para bien? ¿Para mal? Tratemos de dilucidarlo.

Para ello nos serviremos de una anécdota: hace algunos meses a un buen amigo, partidario de invasión extranjera para “solucionar” los problemas del país, le hacía la advertencia de lo espantoso que sería aquello. Le puse como ejemplo que si había una intervención militar en Venezuela el aeropuerto de La Carlota y la Casona serian objetivos ineludibles y que yo no podía estar de acuerdo con ello porque, entre otras cosas, mis nietos viven en La Carlota. El amigo me dio a entender que ese sería uno de los precios que había que pagar por nuestra libertad. Casi me cuesta la amistad con él. Pues bien, ese amigo hoy en día es partidario de ir a las elecciones incluso si no hubiera condiciones para ello. ¿Por qué ha ocurrido esto? La respuesta la tiene Mercedes Sosa. Porque “Todo cambia…”.

Hoy en día, prácticamente toda la oposición (de regreso de la fórmula “todas las opciones están sobre la mesa”) señala hacia las elecciones presidenciales como el Rubicón que hay que pasar para llegar al cambio político del país. En estos momentos hay matices (que no por matices son menos importantes) sobre cómo abordar el tema. Algunos dicen que hay que esperar el 2024 y otros que hay que hacerlas “cuanto antes”. Ya veremos cómo se dilucida este diferendo. El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra en esta materia.

Casi todos también tienen la vista puesta en México como el mecanismo para llegar a acuerdos. Todos se dan codazos por tener sus posaderas en las sillas de esos encuentros; aunque en público manifiesten diferencias de criterios sobre la manera de abordar el tema. Este, también, es otro cambio significativo.

Como es natural, tratándose de elecciones, el tema de la candidatura ocupará un lugar especialísimo. En este punto, pareciera inevitable que se realicen unas primarias para escoger el abanderado principal de la oposición. ¿Por qué decimos “principal”? Porque también será inevitable que la picaresca política criolla se manifieste con los más variados argumentos en contra de las primarias, esperando que el régimen le reconozca los servicios prestados con el Zelle de rigor para montar otras candidaturas.

Pero recordemos que estamos hablando de cambios. De manera que es imposible cerrar esta nota sin referirnos a la madre de todos los cambios: la nueva situación geopolítica del planeta con la invasión de Putin a Ucrania y sus espantosas consecuencias.

Venezuela es una pieza importante de este ajedrez geopolítico mundial. Podemos tener una oportunidad de oro para que la presión de los aliados internacionales de las fuerzas democráticas obligue a un nuevo ambiente que pueda permitir la realización de las elecciones libres a las que aspiramos. Sobre ese tema, debería estar incidiendo hoy la oposición venezolana.

Hay que apurarse porque si bien es cierto que “todo cambia”, también lo es que cambiará en el sentido correcto solo si hacemos las cosas correctamente. De otra manera, esos cambios seguirán ocurriendo y pasándonos por encima y en la dirección que no es la que le conviene a nuestro país.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es