Informe Otálvora | Brasil es el objetivo castrochavista para 2022, por Edgar C. Otálvora - Runrun

Foto: Lula da Silva durante el lanzamiento de su candidatura presidencial. De espaldas Alberto Fernández y Cristina de Kirchner el 10DIC21 en Buenos Aires. Foto: Casa Rosada Presidencia Argentina.

Garantizar un triunfo electoral de Lula da Silva el 02OCT22 o provocar un golpe de Estado contra Jair Bolsonaro ha sido expresado por sectores de la izquierda brasileña.

@ecotalvora

Imponer el retorno de Lula da Silva a la presidencia de Brasil es el gran proyecto actual de la izquierda continental. Garantizar un triunfo electoral el 02OCT22 o provocar un golpe de Estado contra Jair Bolsonaro ha sido expresado por sectores de la izquierda brasileña.

*****

El 16DIC21 las organizaciones radicales Movimiento de los Sin Tierra y Movimiento de los Sin Techo, dirigidas por João Pedro Stédile y Guilherme Boulos, iniciaron una fase de calentamiento de las calles del país. Ambos dirigentes, quienes formalmente no pertenecen al partido PT, son piezas operativas de Lula da Silva. Usando las siglas MLB (“Movimiento de lucha en barrios, villas y favelas”), los aliados de Lula ordenaron la toma de supermercados en una decena de capitales estadales del país desde la amazónica Belem do Pará, la nordestinas Aracajú, Fortaleza, Natal y Salvador, hasta la sureña Porto Alegre, incluyendo acciones en São Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte. “Navidad sin hambre” es la consigna bajo la cual iniciaron tomas de hipermercados.

*****

El exsacerdote brasileño Leonardo Boff, uno de los iniciadores de la infiltración marxista en la Iglesia católica conocida como “Teología de la Liberación” y confidente de Lula da Silva, tuiteó el 15DIC21 un llamado a un golpe de Estado contra Jair Bolsonaro.

“Nunca entendí por qué se espera un impeachiment (sic) para apartar al innombrable. Él cometió todos los desatinos (…) ¿no son razones suficientes para sacarlo del poder?”.

El tuiteo de quien funge como asesor ambientalista del Vaticano, además de hacer un llamado a la ruptura constitucional en Brasil, es una interesante demostración del manejo propagandístico que la izquierda utiliza para referirse a los procesos de enjuiciamiento contra presidentes cuando se trata de sus propios sus fichas. En Brasil, en un proceso análogo al existente en EE. UU., los presidentes son enjuiciables y destituibles mediante un juicio político por parte del poder legislativo. Con base en normas constitucionales, el Congreso de Brasil destituyó en 2016 a Dilma Rousseff en lo que la izquierda mundial sigue calificando como un “golpe de Estado”.

El omnipresente aparato propagandístico de la izquierda ha logrado imponer esa narrativa a los procesos de enjuiciamiento y destitución, contemplados en las respectivas constituciones, que dieron final a los gobiernos de los izquierdistas Manuel Zelaya de Honduras en 2009 y de Fernando Lugo de Paraguay en 2012 y que unas semanas atrás fue intentado contra Pedro Castillo en Perú.

Cuando los presidentes de izquierda son destituidos, la izquierda denuncia “golpe de Estado”; cuando los presidentes izquierdistas renuncian ante las protestas populares y piden que les permitan abandonar el país, como Hugo Chávez en 2002 y Evo Morales en 2019, también suelen denunciar de “golpe de Estado”.

Careciendo de fuerza parlamentaria para enjuiciar y destituir a Bolsonaro, el confesor de Lula está llamando a un golpe de Estado en Brasil. En todo caso, las fuerzas militares y las calles de Brasil no parecieran sumarse al plan golpista del ex franciscano.

*****

El lanzamiento de la candidatura de Lula da Silva a la presidencia de Brasil tuvo lugar el 10DIC21 en Buenos Aires. La expresidenta, actual vicepresidenta y jefa política del gobierno argentino, Cristina de Kirchner, tomó la palabra en un acto en la Plaza de Mayo supuestamente dedicado a exaltar el “Día de la Democracia”, en el cual participaba su presidente Alberto Fernández y como invitados de honor en la tribuna fueron sentados Lula da Silva y un somnoliento Pepe Mujica. Kirchner fue la encargada de proclamar la candidatura de Lula y pronosticar su victoria. Los militantes kirchneristas que asistía al acto oficialista desplegaron banderas de Brasil y pancartas con el texto “Lula Presidente”.

Al día siguiente, Lula fue el orador en un evento convocado por las organizaciones sindicales argentinas CGT y CTA. Para evidenciar que él, el gobierno argentino y la izquierda chilena están trabajando en forma coordinada, Lula en su discurso dijo “vamos a reconquistar Chile”, en abierto apoyo a la candidatura del izquierdista Gabriel Boric quien pasó a la segunda vuelta presidencial a celebrarse el 19DIC21. La “no injerencia en asuntos de otros países” que tanto reclama la izquierda no es una medicina que la izquierda guste tomar.

Como ya ocurrió en Perú, con las elecciones del 06JUN21, la izquierda chilena en general está concentrada alrededor de Boric, quien amenazaba seriamente con llegar a la Presidencia de Chile (…como en efecto ocurrió).

En Brasil aún algunos analistas ponen en duda la candidatura de Lula. Pero desde el exterior, desde la alianza castrochavista continental, es una certeza que está trabajando para colocar nuevamente en el Palacio de Planalto a su aliado.

Por cierto, la invitación de Alberto Fernández para que Lula fuera a Buenos Aires para exaltarlo y condecorarlo, habría provocado que Jair Bolsonaro, quien hasta el 17DIC21 ejercía la presidencia semestral del Mercosur, decidiera suspender la prevista Cumbre presidencial presencial, regresando al esquema de una reunión vía teleconferencia. Fernández y Bolsonaro nunca han sostenido una reunión personal y se estimaba que el viaje del argentino a Brasilia sería la ocasión para romper el hielo.

*****

Los hermanos Ortega Murillo emprendieron el 06DIC21 un viaje a Rusia y China en procura de ampliar los compromisos de apoyo a la dictadura encabezada por su padre.

El 10DIC21 en Tianjin, el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Ma Zhaoxu, suscribió una declaración con Laureano y Rafael Ortega Murillo, hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo y encargados del entramado de negocios de la probablemente familia más rica de Nicaragua. Minutos antes, el canciller de Ortega, Denis Moncada, había anunciado desde Managua la ruptura de relaciones con Taiwán, el restablecimiento de relaciones con China y el desconocimiento de Taiwán como un país independiente. Esto último es una declaración obligada para cualquier gobierno que aspire a comenzar a recibir financiamiento de Pekín.

La decisión de los Ortega-Murillo de mantenerse a toda costa en el poder con un fraudulento proceso electoral, apoyados por Rusia y China, significa la ampliación de la presencia política china en Centroamérica. La decisión de los Ortega-Murillo pudiera ser acompañada por Honduras a partir del 27ENE22, fecha de cambio de gobierno en Tegucigalpa. La presidenta electa hondureña, Xiomara Castro, ha prometido abrir relaciones con China con el consecuente desconocimiento de Taiwán.

Rápidamente China está colocando sus piezas en el continente americano y esto no tiene solo connotaciones comerciales o diplomáticas. Centroamérica está viendo incrementarse el número de gobiernos desafectos a EE. UU. y dispuestos a avanzar en acuerdos militares con Rusia y China. De hecho, Nicaragua es una ya probada base de apoyo logístico para bombardeos estratégicos rusos. En el caso de Honduras, la llegada al poder de Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, podría significar la ruptura de los acuerdos que permiten la presencia del Comando Sur de EE. UU. en la base aérea José Enrique Soto Cano (Palmerola).

En el vecino El Salvador, el mandatario Nayib Bukele construye su propia versión de un gobierno hegemónico, sin relación con la alianza castrochavista, enfrentado a EE. UU. y listo para abrir puertas a China y Rusia.

Por ahora, el gobierno de Joe Biden decidió continuar con una línea de presión sobre los Ortega-Murillo con sanciones a los jerarcas del régimen. Sobre El Salvador, Biden optó por retirar financiamiento al gobierno de Bukele y sancionar a funcionarios del gobierno salvadoreño. En cuanto a Honduras, la Casa Blanca intenta aproximarse a la nueva mandataria jugando la carta de mantener buenas relaciones, misión encomendada a la vicepresidenta Kamala Harris.

China anda mostrando su billetera y los gobiernos de Centroamérica, como ya otros del resto del planeta, están necesitados de recursos. China quiere mostrar músculo de potencia militar y anda en procura de potenciales bases en ultramar.

Por cierto, los deseos del gobierno de Uruguay, que no es de izquierda, de negociar individualmente un acuerdo comercial con China está dinamitando al Mercosur. En la cumbre presidencial del 17DIC21, el gobierno uruguayo no suscribió la declaración del encuentro y vetó la planeada reducción de aranceles del grupo condicionándola a que se le permita avanzar con el acuerdo chino.

*****

El 13DIC21 el gobierno de Cuba anunció la llegada de Nicolás Maduro a La Habana. Se trataba de la segunda visita de Maduro a la isla en menos de dos semanas. Poco después, aterrizaron en el aeropuerto José Martí, dos aviones procedentes de Bolivia: el jet presidencial Falcon 900 y un C130H Hércules. Las aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana transportaban al presidente boliviano Luis Arce y a su comitiva la cual habría llevado algunas donaciones para el gobierno cubano.

Maduro y Arce se juntaron al día siguiente al anfitrión Mario Díaz-Canel, junto al nicaragüense Daniel Ortega de Nicaragua, al primer ministro de San Vicente y Granadinas y gran operador castrochavista en el Caribe Ralph Gonsalves, el primer ministro de Granada Keith Mitchell y los enviados de los gobiernos de Santa Lucia, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Neves.

El propósito del encuentro fue celebrar los 17 años de la creación del mecanismo de la “Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos”, conocido como ALBA. El mecanismo mediante el cual Fidel Castro y Hugo Chávez compraban respaldos políticos en el Caribe distribuyendo petróleo y dólares venezolanos, es hoy uno de los frentes de acción política internacional de las dictaduras castrochavistas con especial interés en la zona caribeña.

*****

La presencia del ministro de Exteriores de Santa Lucía, Alva Romanus Baptiste, fue especialmente resaltada por los medios de propaganda de los gobiernos de Caracas y La Habana. Santa Lucía, desde 2016 durante el gobierno de Allen Chastanet, mantuvo una línea de acción internacional de defensa de la democracia, retirándose del mecanismo del ALBA y formado parte activa en el Grupo de Lima sobre Venezuela. Las elecciones del 26JUL21 marcaron el retiro de Chastanet del cargo de primer ministro y la elección de Philip J. Pierre del Partido Laborista de Santa Lucia.

La investigadora venezolana sobre temas caribeños Mirna Yonis, consultada para este informe, ratificó que el cambio de mandatario en Santa Lucía, con el ascenso “de una tendencia política más de izquierda (dentro del mapa político caribeño no hispano)” explica que nuevamente la isla forme parte del ALBA, respalde al régimen de Nicolás Maduro y Daniel Ortega y esté votando en la OEA en línea con los gobiernos de izquierda.

Santa Lucía es otra de las piezas del tablero americano que recientemente ha cambiado de bando.

*****

El gran cantautor español Joan Manuel Serrat anunció su retiro de los escenarios. Para no despedirse a la francesa, Serrat estará de gira desde la primavera hasta el fin de año del 2022. Y la selección de los lugares donde Serrat se presentará y en los que no se presentará en América son señales del tiempo corrido y de los tiempos que corren. Serrat no irá a Cuba a donde en 1975 llegó en plan de rebeldía. Serrat no irá a Venezuela (ni a Caracas ni a Mérida) a donde tantas veces fue cuando acostumbraba descansar su cigarrillo encendido entre las cuerdas de la guitarra. Serrat no irá a México donde vivió su exilio. Serrat prefirió despedirse del público de este lado del Atlántico desde EE.UU. (Nueva York y Miami) con pasada por Bogotá y Buenos Aires. “Gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía” reza uno de los poemas de Antonio Machado que Serrat musicalizó y publicó como disco en el ya lejano 1969.

*****

Termina el pandémico año 2021. Gracias a quienes siguen el Informe Otálvora, con independencia de su posición política o ideológica y, desde los más disímiles lugares del planeta. Nuestros mejores deseos para ustedes en el próximo año. ¡Una buenas Pascuas!

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

