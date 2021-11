Maduro felicita a Daniel Ortega por su cuestionada “reelección” - Runrun

El gobernante Nicolás Maduro felicitó este lunes, 8 de noviembre, al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por resultar reelecto en unas cuestionadas elecciones presidenciales.

A través de su cuenta de Twitter, Maduro expresó: «Envío un abrazo de felicitación al pueblo de Nicaragua, al Comandante Daniel Ortega y a Rosario, por la gran jornada de participación popular y pacífica en las elecciones de hoy #7Nov».

Por su parte, mediante un comunicado publicado por la Cancillería de Venezuela, además de Ortega, Maduro también felicitó a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, por su reelección.

Ortega fue reelecto como presidente de Nicaragua el domingo, 7 de noviembre, con el 74,99 % de los votos en unos comicios que estuvieron marcados por la ausencia de candidatos de la oposición.

La mayoría de los candidatos opositores están encarcelados y también hubo discrepancias sobre la participación.

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, condenó las elecciones «antidemocráticas» celebradas en Nicaragua y reiteró que Washington continuará imponiendo «sanciones» al gobierno de Ortega.

Mediante un comunicado, Blinken señaló que la «represión y manipulación electoral» por parte del Ejecutivo nicaragüense arrebataran cualquier «significado real» al voto del 7 de noviembre.

En ese sentido, dijo que su país seguirá «usando la diplomacia, las medidas coordinadas con los socios regionales, las sanciones y las restricciones de visados» para promover la «rendición de cuentas» de los «cómplices» del gobierno de Ortega.

Yesterday’s undemocratic election denied the Nicaraguan people a real vote. The Ortega-Murillo government betrayed its commitments under the Inter-American Democratic Charter. The U.S. & international community will continue supporting the Nicaraguan people’s right to democracy.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 8, 2021