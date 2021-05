Informe Otálvora | Brasil denuncia espionaje ruso desde Venezuela, por Edgar C. Otálvora - Runrun

El Ministro de Defensa de Brasil durante su toma de posesión el 06ABR21. Foto: Ministerio Defensa de Brasil.

La presencia en Venezuela de funcionarios militares y mercenarios de origen ruso comienza a ser abiertamente mencionada en medios castrenses y diplomáticos continentales.

El 05MAY21, la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa del Senado brasileño realizó una sesión abierta con presencia del ministro de Defensa Walter Braga Netto quien estaba acompañado de los comandantes del Ejército, la Marina y la Aeronáutica. Braga Netto confirmó que el gobierno de Venezuela junto con militares rusos había realizado operaciones de monitoreo y guerra electrónica en la frontera con Brasil. “El ejercicio en la frontera ocurrió y las fuerzas armadas (de Brasil) tienen capacidad para contraponer las amenazas cibernéticas. Cada vez que se movilizan en un ejercicio nosotros les hacemos seguimiento”, afirmó Braga Netto.

De esa manera el ministro brasileño, quien posee el rango de general del Ejército en condición de retiro, daba respuesta a las interrogantes del senador gaucho Marcel van Hatten, quien a su vez basó su intervención en información del portal de temas militares DefesaNet.

El 02MAY21 el portal Defesanet publicó un reportaje en el cual aseguraba que personal del servicio de inteligencia militar de Rusia, conocido como GRU, estaba operando junto con militares venezolanos en la frontera con Brasil.

“Antenas de interceptación de señales electrónicas y de comunicaciones fueron instaladas en Santa Elena de Uairén” en el eje poblado de los límites entre los dos países.

“Los sistemas pueden dejar sin efecto la criptografía, intervenir e interferir (jamming) las comunicaciones militares brasileñas y de las aeronaves que vuelen en la región”.

La información de Defesanet referida a la frontera Venezuela-Brasil es análoga a reportes suscritos por la periodista venezolana Sebastiana Barráez en relación a la frontera Venezuela-Colombia. En un trabajo publicado en el portal bonaerense Infobae del 30AGO19, Barráez había reportado la llegada de “cerca de 80 rusos y un pequeño grupo de cubanos” a la población de Rubio, en la frontera venezolana con Colombia, “para instalar equipos de radares, antenas que bloquean señales de telecomunicaciones”.

Tanto en Brasilia como en Bogotá, sus respectivos organismos de inteligencia dan como un hecho que las embajadas de Rusia operan como centros de espionaje electrónico. De hecho, el 07DIC20 el gobierno de Colombia expulsó a dos funcionarios diplomáticos de la embajada de Rusia en Bogotá acusados de espionaje militar. En las últimas semanas, la cancillería y los medios de propaganda del gobierno ruso se han mostrado particularmente críticos contra el gobierno de Iván Duque.

Por cierto, la situación de los funcionarios que Nicolás Maduro mantiene en Brasil y que se niegan a abandonar el país pese a haber sido declarados personas non gratas el 04SEP20, se ha convertido en un asunto policial.

Los funcionarios del gobierno de facto de Venezuela mantienen el control físico de las instalaciones diplomáticas y consulares venezolanas en Brasil pese a que en la actualidad son indocumentados. Sus credenciales, visas y documentos de identidad han sido anulados o ya han expirado dado que Brasil no les reconoce su condición diplomática.

El 23MAR21 el diputado del partido PT, Paulo Pimenta, solicitó al magistrado del Supremo Tribunal Federal Roberto Barroso que permitiera la permanencia por tiempo indefinido de dos decenas de funcionarios del gobierno Maduro y sus respectivas familias, anulando la decisión del gobierno de Jair Bolsonaro de declararlos personas no gratas. Barroso había ordenado el 16MAY20 que el gobierno suspendiera temporalmente, en razón de la pandemia de COVID-19, la expulsión de los enviados de Maduro, quienes permanecen atrincherados en las sedes diplomáticas con protección de grupos del partido PT y del Movimiento Sin Tierra.

El magistrado Barroso, en sentencia del 06ABR21 alegó que no corresponde al STF sustituir al presidente de la República en decisiones de política exterior. En consecuencia decidió poner fin a la protección que había conferido a los enviados de Maduro y les ordenó regularizar su situación migratoria ante las autoridades administrativas respectivas. Barroso, de esa manera, confirmó en su sentencia la legalidad de las medidas que la Policía Federal comenzó a tomar desde el 04SEP20 al notificar a los funcionarios de Maduro que en razón de no ser reconocidos como diplomáticos deben abandonar voluntariamente el país o solicitar la regularización de su situación migratoria actuando a título personal y no ya como agentes extranjeros.

Los enviados de Maduro en Brasilia mantienen una posición confrontacional contra el gobierno de Bolsonaro, retándolo constantemente mediante la realización de eventos, el porte de uniformes militares y la abierta participación en la política interna de Brasil. El 06MAY21 el gobierno de Maduro distribuyó una fotografía de Lula da Silva con Irene Rondón, quien se presenta como jefe de la misión diplomática de Maduro en Brasilia.

En medios diplomáticos de Brasil corre la versión según la cual el gobierno Maduro procura un escándalo internacional en Brasilia, en una línea de confrontación contra Bolsonaro en asociación con el partido de Lula da Silva y con el abierto apoyo de las embajadas de Rusia, China, Cuba y Nicaragua en la capital brasileña.

Las encuestas muestran que en Perú se está produciendo una intensa batalla por la presidencia en la cual Keiko Fujimori comienza a ser percibida como potencial ganadora.

Al conocerse los resultados de la primera vuelta el 11ABR21, parecía que el izquierdista radical Pedro Castillo podría fácilmente alzarse con el gobierno. Con el pasar de las semanas la opción de Keiko Fujimori ha ido ganando espacio en las intenciones de voto incluso en regiones interioranas que habían favorecido a Castillo.

La izquierda global apoya a Castillo, quien internamente ya fue reconocido como el candidato de la alianza castrochavista que había presentado la candidatura de Verónika Mendez en la primera vuelta. Castillo igualmente corre con el apoyo del movimiento “etnocacerista”, la organización sincrética de inspiración militarista/comunista/fascista que lidera Antauro Humala desde la cárcel que hace ruido amenazando a migrantes venezolanos.

Keiko Fujimori ha logrado subir en las mediciones de intención de votos.

La encuesta de la empresa Ídice con data recolectada el 18-19MAY21 le otorga a Fujimori 45,4 % frente al 42 % para Castillo, con 12,6 % de indecisos. Se trata de la primera ocasión en la cual Fujimori encabeza las encuestas reflejando un crecimiento de 11 puntos porcentuales en un mes. Según Ídice, Fujimori estaría logrando mayorías en la conurbación Lima-Callao y las regiones del norte y oriente del país, mientras Castillo sigue siendo mayoría en el sur y el norte.

Por su parte la empresa Datum entregó el 21MAY21 los resultados de una encuesta levantada el 18-20MAY21 que coloca a Castillo con 44,9 % de la intención de voto mientras Fujimori recibe 40,1 %, con 15 % de indecisos. Según Datum, la intención de voto a favor de Fujimori ha crecido 14 puntos porcentuales desde mediados de abril.

La segunda vuelta está convocada para el 06JUN21 y el reto de Fujimori es neutralizar el fuerte “antifujimorismo” presente en sectores que tampoco aprueban la ruta de cambios constitucionales que ofrece Castillo.

La política de EE. UU. hacia Venezuela oficialmente continúa en revisión y su implementación está en espera de la llegada al Departamento de Estado de un funcionario con mandato y capacidad para implementarla. Ese funcionario podría ser, en caso de ser ratificado por el Senado de EE. UU., el embajador y funcionario diplomático de carrera Brian Nichols.

Nichols, quien fue enviado por el gobierno de Donald Trump como embajador a Zimbabue, es un gran conocedor de Latinoamérica, donde ha desarrollado buena parte de su carrera diplomática ocupando cargos en las embajadas de su país en Perú, Colombia, México y El Salvador, además de haber estado encargado o vinculado a las oficinas de asuntos caribeños y de programas antidrogas durante sus estadías en el servicio interno del Departamento de Estado.

Nichols asistió el 19MAY21 a una comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, dado que fue nominado por Joe Biden para asumir el cargo de Subsecretario para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado. Esa posición permanece sin titular desde el año 2019 y es ocupada actualmente por la diplomática Julie J. Chung en calidad de encargada.

Si bien advirtió que la política hacia Venezuela estaba bajo revisión, Brian Nichols dejó saber sus opiniones sobre el tema cuando fue interrogado por el senador Chris Murphy (demócrata por Connecticut). A juicio de Nichols, el régimen encabezado por Nicolás Maduro no está dispuesto a permitir elecciones “libres y justas” y se valdrá de “cualquier táctica” para evitar las elecciones presidenciales que reclama EE. UU. Esa evaluación hace que el gobierno Biden, a juicio de Nichols, desconfíe de la efectividad que tendría una reducción de las sanciones económicas que mantiene sobre el régimen chavista. Incluso Nichols descartó la opción de nuevamente tolerar operaciones de intercambio de crudo venezolano a cambio de importaciones de diésel, las cuales están siendo patrocinadas por un grupo de parlamentarios del partido Demócrata, incluyendo al senador Murphy y por empresas que hacen lobby en Washington tratando de recobrar el negocio petrolero en Venezuela.

La posición del gobierno Biden es, por ahora, la de mantener las sanciones impuestas por el gobierno Trump al régimen chavista. EE. UU. mantiene su apoyo operativo al “gobierno” de Juan Guaidó, con quien coincide en la exigencia de la convocatoria a elecciones presidenciales. Bajo el cobijo de la embajada de EE. UU. para Venezuela, que opera en Bogotá, se han producido varias reuniones del liderazgo opositor venezolano que se encuentra disperso dentro y fuera de Venezuela.

