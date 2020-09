Informe Otálvora: Brasil quita inmunidad a enviados de Maduro e inicia maniobras militares - Runrun

Tropas de la 16ª Brigada de Infantería de Selva del ejército brasileño llegando a Manaos el 01SEP20. Foto: Ejercito de Brasil.

Un enfrentamiento entre fuerzas militares paraguayas y guerrilleros del Ejército del Pueblo Paraguayo, escenificado el 02SEP20, sirvió para recordar la existencia de esta organización creada con los auspicios de las Farc de Colombia y que formó parte del Congreso Bolivariano de los Pueblos creado por Hugo Chávez.

En el enfrentamiento del 02SEP20 fallecieron dos menores de edad, quienes según voceros del EPP habrían viajado desde Argentina para visitar el campamento guerrillero donde se encontrarían sus parientes. Reclutamiento de menores y la existencia de una red de encubrimiento por parte del gobierno argentino a la guerrilla paraguaya son elementos que han saltado a la mesa de análisis.

El 01SEP20, durante una rueda de prensa en Ankara junto con su colega de Argelia, Sabri Boukadoum, el canciller turco recibió una pregunta a propósito de Venezuela. Muy probablemente se trató de una típica maniobra de “sembrar preguntas” entre los periodistas, porque el tema venezolano no estaba notoriamente en la agenda del día de los cancilleres de Turquía y Argelia, especialmente cuando la crisis en Libia y las amenazas de enfrentamiento bélico turco-griegas están tensionando el mediterráneo.

El ministro turco Mevlüt Çavusoglu dedicó más de seis minutos, de menos de media hora que duró la rueda de prensa, para referirse al tema venezolano. Obviamente el gobierno turco pretendía ese día demostrar que está muy activo en Venezuela como un mensaje retador a EE. UU. en una acción mediática coordinada con el régimen chavista. El gobierno de Recep Erdogan es un aliado y socio del régimen chavista al cual apoya incluso en esquemas para evadir las sanciones impuestas por EE. UU.

Pocas horas antes, el 31AGO20, el régimen chavista había anunciado la emisión de un decreto mediante el cual otorgaba “indulto presidencial” a 110 “ciudadanos y ciudadanas”. Entre los “indultados” se encontraban decenas de diputados opositores, opositores presos, en el exilio, procesados en libertad, personas sin vínculos políticos pero presos por órdenes del régimen.

En las cárceles del régimen, tras el decreto, aún suman centenas de presos políticos y la lista de enjuiciados por razones políticas que permanecen en Venezuela o en el exilio equivalen a varias centenas más.

El decreto de Maduro fue una medida con intenciones propagandísticas fuera del país, como parte de su intento para lograr la convalidación de la Unión Europea a las elecciones parlamentarias convocadas por autoridades electorales designadas por el régimen para el 06DIC10. Elecciones en las cuales no participará el grueso de la oposición venezolana y cuya legitimidad y credibilidad ya ha sido puesta en duda por decenas de gobiernos.

El canciller turco en la rueda de prensa del 01SEP20 dejó saber que durante su visita a Caracas del 17-18AGO20 había sostenido conversaciones, quizás telefónicas, con varios dirigentes opositores, entre los cuales se encontraba el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski. “Nos complace ver que se ha desarrollado un diálogo positivo entre el gobierno y la oposición en Venezuela con el impacto de las iniciativas que venimos llevando a cabo en coordinación con la UE. Esperamos que este proceso positivo se refleje en las elecciones del próximo período” alegó Çavusoglu, quien insinuó que los “indultos” en Venezuela eran producto de sus gestiones.

Turquía igualmente dejó saber que estaba en contacto con la UE para tratar los deseos de Maduro y de la “oposición” para contar con observación electoral europea. De esta manera se hizo público el rol de Turquía como parte de múltiples gestiones internacionales sobre Venezuela.

Las palabras del canciller turco desde Ankara impactaron rápidamente en Caracas dejando en evidencia una nueva fractura dentro de la oposición. Capriles Radonski, miembro fundador de Primero Justicia, rompía con la línea de su partido y anunciaba su participación en las votaciones convocadas por el chavismo. Por su parte, el “gobierno interino”, encabezado por Juan Guaidó, emitió un comunicado informando su “absoluto desconocimiento a las negociaciones inconsultas realizadas a título personal entre el régimen de Nicolás Maduro y los dirigentes Henrique Capriles y Stalin González”.

Guaidó y la alianza política que lo respalda “reafirmó” su “decisión de no participar en el fraude y luchar por las condiciones electorales necesarias que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional”. Los anuncios de Çavusoglu sirvieron como catalizadores para una nueva ruptura en la oposición venezolana.

Según el canciller turco, sus gestiones en Caracas habían sido coordinadas con el Alto Representante de la Unión Europea Joseph Borrell. Igualmente afirmó que había sido estimulado por la ministra de Exteriores de España, Arancha González Laya, con quien coincidió en su paso por República Dominicana el 16AGO20 para la toma de posesión de Luis Abinader.

El 03SEP20 el diario turco prooficialista Daily Sabah publicó declaraciones de Çavusoglu en las cuales insinuó que había estado en contacto con EE. UU. a propósito de Venezuela. “EE. UU. y la Unión Europea tenían propuestas separadas. Cuando fueron compartidas con nosotros, recomendamos amigablemente que sería correcto satisfacer también las demandas de la oposición”, habría dicho Çavusoglu.

La poco probable versión de un diálogo entre Turquía y EE. UU. sobre gestiones en Venezuela ganó aparente verosimilitud dado que el funcionario turco había sostenido un encuentro con el secretario de Estado Mike Pompeo el 16AGO20 en República Dominica.

A la fecha, Borrell, González Laya y Pompeo no han confirmado la versión turca.

En el caso de Borrell, él mismo ha dejado saber que mantiene contactos tanto con el gobierno Maduro como con el gobierno Guaidó, así como con otros sectores de la oposición. Esos contactos han sido directos y por medio de enlaces diplomáticos de diversos países europeos, entre ellos el enviado especial de la UE para Venezuela Enrique Iglesias o los enviados del gobierno de Noruega, quienes visitaron Caracas a finales del mes de julio.

Las conversaciones de Capriles Radonski con el gobierno turco, a espaldas del “gobierno provisional” dejaron en evidencia, además, la falta de operatividad de la diplomacia del gobierno Guaidó la cual fue confiada a Julio Borges quien milita en el mismo partido que Capriles.

Según comunicara Joseph Borrell el 11AGO20, la UE recibió una carta suscrita por Jorge Arreaza ofreciendo “la posibilidad de ampliar los plazos electorales para dar respuesta a los requerimientos de la oposición”, lo que a juicio de Borrel “es un paso en la buena dirección, pero insuficiente para que la Unión pueda estar en disposición de desplegar una misión de observación electoral”.

Esta carta fue puesta por Borrell en conocimiento de diversos gobiernos, incluyendo varios latinoamericanos que integran el llamado Grupo de Contacto sobre Venezuela. El 01SEP20 Arreaza remitió una segunda comunicación a Borrell simultáneamente a la enviada al Secretario General de la ONU, Antonio Guterrez. En las nuevas comunicaciones el régimen chavista presenta sus ofertas de buen comportamiento con vistas a las votaciones legislativas incluyendo “ajustes” al cronograma electoral, la no utilización de recursos públicos en la campaña proselitista y la creación de una “comisión concertada y equilibrada” para “abordar los impasses e inconvenientes que puedan surgir”.

Con esta oferta, que supuestamente estaría basada en un “intenso proceso de diálogo”, Maduro extiende nueva invitación para que la UE y la ONU participen como “observador y acompañante internacional”. Estas ofertas no son suficientes para que la UE organice una misión de observación electoral para Venezuela que exigiría una a supervisión directa de todo el proceso.

Las condiciones que la oposición venezolana representada por Guaidó son otras: designación de autoridades electorales por la Asamblea Nacional, cronograma que incluya elecciones presidenciales, libertad de todos los presos políticos, observación internacional de todo el proceso electoral.

Ninguna de ellas forman parte de la oferta chavista anunciada a la UE y la ONU.

En general, los miembros de la UE se muestran recelosos de autorizar el envío de sus representantes para convalidar las elecciones convocadas por el chavismo. Incluso algunos gobiernos miembros de la UE estarían evaluando la aplicación de nuevas sanciones al régimen chavista, según comentara el ministro de exteriores alemán Heiko Maas en una reciente reunión con venezolanos asilados en Alemania.

El 03SEP20 el Departamento de Estado de EE. UU. emitió un comunicado titulado “Acontecimientos recientes en Venezuela”, donde reitera que “En Venezuela no existen condiciones para unas elecciones libres y justas y la liberación de varios presos políticos no cambia eso”. EE. UU. llama “a todos los actores democráticos, tanto dentro como fuera de Venezuela, a continuar insistiendo en las condiciones necesarias, internacionalmente aceptadas, para unas elecciones libres y justas. Nosotros, y nuestros socios democráticos en Venezuela y la comunidad internacional, no contribuiremos a legitimar otro fraude electoral más llevado a cabo por el régimen de Maduro”.

El 04SEP20, reforzando esa posición, el Departamento del Tesoro de EE. UU. procedió a incluir en su lista de sancionados a dos de los miembros del Consejo Nacional Electoral designados por el Tribunal Supremo controlado por el chavismo por su “participación en los esfuerzos de Maduro para manipular y reestructurar la Asamblea Nacional venezolana y el Consejo Nacional Electoral; movimientos que privan al pueblo venezolano de elecciones libres y justas y destruyen sus instituciones democráticas”.

La posición del Departamento de Estado continúa siendo la de apoyar a Juan Guaidó como presidente encargado más allá de diciembre del 2020. Incluso, el enviado especial para Venezuela del Departamento de Estado, Elliot Abrams, en declaraciones al canal colombiano NTN24 el 31AGO20, se distanció rudamente de la posición que soporta María Corina Machado a favor de una intervención extranjera para el cambio de régimen en Venezuela. La posición de Machado la mantiene distanciada de la alianza opositora y Abrams prefirió ratificar su respaldo a la propuesta de Guaidó.

En medios cercanos a Guaidó y al Departamento de Estado se comenta sobre el debate que existe sobre el siguiente paso que la alianza opositora y sus aliados extranjeros deberían realizar como respuesta a las votaciones del 06DIC20. Un “acto ciudadano de participación masiva” está siendo definido por la alianza opositora venezolana para confirmar su rechazo al proceso electoral convocado por el chavismo.

La cancillería brasileña declaró personas no gratas a todos los funcionarios que mantiene el régimen chavista en la embajada venezolana en Brasilia y en diversos consulados a lo largo del país.

La comunicación oficial de Itamaratry fue entregada el 04SEP20 a todos los funcionarios diplomáticos, consulares y administrativos que representan a Nicolás Maduro y que se han negado a abandonar Brasil, pese a que desde el 02MAR20 les fuera notificado el plazo hasta el 01MAY20 para abandonar el país. Ese plazo les fue recordado en una carta oficial emitida por la cancillería brasileña el 28ABR20 y dirigida a quienes califica como “representantes del régimen ilegítimo de Venezuela”. El 17ABR20 Brasil había completado el retiro de todo su personal diplomático y consular desde Venezuela, materializando la ruptura de relaciones diplomáticas entre Brasilia y el gobierno de Nicolás Maduro.

El gobierno de Jair Bolsonaro reconoce a Juan Guaidó como cabeza del Ejecutivo venezolano y en consecuencia recibió las credenciales diplomáticas presentadas por María Teresa Belandria en condición de embajadora enviada por el gobierno provisional venezolano.

En Brasil actualmente existen funcionarios diplomáticos de Maduro y de Guaidó.

El número de funcionarios del gobierno Maduro en Brasilia y en cinco consulados sumaban 34 personas según los listados del mes de abril, a las cuales deben sumarse sus familiares.

El partido PT, socio brasileño del chavismo, adelantó gestiones para impedir la expulsión de los funcionarios venezolanos anunciada en la carta de 28ABR20, alegando que corrían riesgos en caso de viajar a Venezuela en medio de la pandemia por COVID-19. El argumento era poco creíble porque en esas mismas fechas la cancillería de Maduro organizaba viajes aéreos desde diversos países hacia Venezuela, mientras el aparato propagandístico del chavismo mostraba al país como un lugar de bajo impacto por la COVID-19.

El 02MAY20 el magistrado del Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, actuando a solicitud del diputado petista Paulo Pimenta, dictó una medida provisional suspendiendo la expulsión. El 16MAY20, el mismo magistrado emitió un habeas corpus ordenando al gobierno de Jair Bolsonaro suspender provisionalmente la decisión de expulsión “hasta tanto dure el estado de calamidad pública y emergencia sanitaria reconocido por el Congreso Nacional” por la pandemia.

En un comunicado del 04SEP20 la cancillería brasileña afirma que la declaración de “persona non grata” indica que un “representante oficial extranjero ya no es bienvenido como tal” y le confiere al país que lo envió “la prerrogativa de retirarlo del país receptor pudiendo también el funcionario permanecer sin estatus diplomático o consular y sin las inmunidades y privilegios correspondientes”, por lo que la medida no equivale “a la expulsión” o cualquier “otra medida de “retirada obligatoria”.

De esta manera Itamaraty cumple con la orden dictada por el Supremo Tribunal Federal de no expulsar a los enviados de Maduro, pero los inhabilita para continuar actuando en territorio brasileño.

Incluso entre el alto gobierno brasileño ha causado malestar que el general Manuel Barroso, agregado militar de Maduro y no reconocido como tal por Brasil, continúe asistiendo a eventos oficiales portando incluso su uniforme.

La decisión de la cancillería brasileña respecto a los “diplomáticos” de Maduro, coincide con el inicio el 04SEP20 de las más importantes maniobras militares realizadas por Brasil en la Amazonía fronteriza con Venezuela.

Tal como adelantara el Informe Otálvora del 22AGO20, la “Operação Amazônia” que tiene como escenario el estado Amazonas, incluye la utilización de sistemas de cohetes Astros 2020 de fabricación brasileña. Las unidades lanzadoras, de control de tiro y de apoyo del Astros 2020 arribaron a Manaos el 03SEP20 tras ser trasladados por tierra y río desde el Fuerte Santa Bárbara localizado en Formosa, estado de Goias en el centro del país. El recorrido que incluyó transporte terrestre desde Goias hasta Belém do Para y el posterior viaje de cinco días por el río Amazonas, acumulando aproximadamente 3500 kilómetros, evidencia la importancia que los planificadores militares brasileños le han asignado a este juego de guerra que se inició el 04SEP20.

Decenas de unidades de infantería, artillería e ingeniería militar están involucradas en las maniobras brasileñas que se realizan relativamente lejos de la línea fronteriza con Venezuela pero que fueron conceptualizadas como un ejercicio “para la defensa ante un enemigo externo en un ambiente amazónico”. Esa descripción no deja duda sobre el preparativo militar brasileño para la hipótesis de un ataque desde territorio venezolano.

El 25AGO20, luego de que en Caracas se conociera el alcance de las maniobras militares brasileñas, el ministro de exteriores del Maduro, Jorge Arreaza, concedió una entrevista a la periodista Bela Megale del diario O Globo. “Venezuela pide tregua para combatir el virus” tituló Megale su nota en la cual hizo referencia a una carta enviada por Arreaza al canciller brasileño Ernesto Araújo el 07AGO20.

Arreaza se quejaba porque la cancillería de Brasil no se dio por enterada. Y, por lo tanto, no respondió la carta con la cual el gobierno Maduro supuestamente “buscaba una forma de trascender nuestras diferencias dando pasos para una nueva dinámica de relaciones bilaterales integrales” a propósito de la pandemia de COVID-19. En la misma entrevista Arreaza, mostrando el usual estilo de la cancillería chavista, dijo que el gobierno de Brasil posee características “un poco primitivas”. Curiosamente Arreaza dijo que su gobierno “tiene diálogo con el gobierno Trump pero no conseguimos con Bolsonaro”.

La respuesta de la cancillería brasileña a Arreaza llegó el 04SEP20, mediante la anulación de las inmunidades diplomáticas a los funcionarios que Maduro se niega a retirar de territorio brasileño.

* Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

