Estados Unidos sanciona a cuatro venezolanos, incluidos dos funcionarios del CNE - Runrun

Este viernes, 4 de septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro ciudadanos venezolanos vinculados con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC: Alfonzo Izaguirre, Indira Maira (…); De Lima Salas, David Eugenio (…); Gutierrez Parra, Jose Luis (…); Munoz Pedroza, Reinaldo Enrique”, indicó el Departamento del Tesoro en un comunicado en su página web.

Indira Alfonzo actualmente es la presidenta del impuesto Consejo Nacional Electoral (CNE), José Luis Guitérrez, hermano de Bernabé Gutiérrez, fue impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia como director del partido político Acción Democrática, Reinaldo Muñoz ostenta el cargo de Procurador de la República y David de Lima fue gobernador del estado Anzoátegui durante el Gobierno de Hugo Chávez (1999 -2013).

La OFAC informó que estas cuatro personas son “figuras clave que han facilitado los esfuerzos del régimen ilegítimo de Maduro para socavar la independencia y el orden democrático de Venezuela”.

El organismo también señaló que las acciones de estas personas “son parte de un esquema de interferencia electoral más amplio para evitar que se celebren elecciones parlamentarias libres y justas en diciembre de 2020 mediante la reestructuración del Consejo Nacional Electoral y el control de la riqueza y los activos del estado para propósitos del régimen a través del Fiscal General”.

A través de su cuenta en Twitter, el secretario de Estado de EE.UU, Mike Pompeo informó que las sanciones en contra de estas personas se debe a “Sus malignos esfuerzos por socavar la Asamblea Nacional y las elecciones libres y justas”.

The U.S. is sanctioning David Eugenio de Lima Salas, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, Indira Maira Alfonzo Izaguirre, and Jose Luis Gutierrez Parra for their malign efforts to undermine Venezuela’s National Assembly and free and fair elections.

