Las tres crisis venezolanas, por Luis Oliveros - Runrun

@luisoliveros13

Por primera vez desde la crisis financiera de 2009, el PIB del mundo tendrá un retroceso. La diferencia es que mientras la disminución de aquel año fue de apenas 0,1 %, la caída de este año 2020 (según el FMI) es de 3,3 %. Para encontrar retrocesos parecidos en la actividad económica mundial, hay que remontarse a la Gran Depresión de 1929.

Si bien es cierto que el 2020 no era el año estelar del comportamiento económico global, la inmensa mayoría del planeta iba a tener crecimiento económico y muy baja inflación, no obstante, la llegada de la COVID-19 generará una crisis en la gran mayoría de los países.

Venezuela es la excepción global. Nuestro país padecerá tres crisis

La primera crisis es la heredada, la que nos tiene con 6 años consecutivos viendo cómo nuestro PIB cae, con un acumulado hasta el 31 de diciembre de 2019 de 66 %. Pero la tragedia no termina allí, sino hay que agregarle una hiperinflación que ya pasa de 30 meses y que todo hace indicar que estará “combatiendo” por el Top-3 de la historia. Como consecuencia, enfrentamos una profunda crisis social. La pobreza es la que manda en el país y seguirá en aumento en este 2020. Desde el gobierno no hay respuesta a la crisis, solo entender (debido a las circunstancias) muy tarde que los controles no sirven y que hay que darles espacios a los privados, no obstante, sin instituciones ni Estado de derecho.

La segunda crisis es la global, la de la pandemia, una para la cual no hay capacidad financiera de respuesta por parte del gobierno venezolano, no hay un plan para compensar (o ayudar) a empresas y personas. Que cada quien resuelva y sobreviva es el mensaje gubernamental. Parar la actividad económica por 2 meses en una economía como la nuestra, tendrá resultados obvios. Una gran parte de la población la tendrá muy difícil para aguantar.

Y la tercera es la petrolera y de combustible. A raíz de la destrucción de demanda energética en el mundo, de los problemitas entre Rusia y Arabia Saudita y la incertidumbre sobre el rumbo de las principales economías mundiales, el precio del petróleo se ha desplomado de manera importante. Siempre la caída en el precio es una mala noticia para Venezuela, pero las cosas se han complicado con las sanciones petroleras de Estados Unidos a Venezuela; la situación es mucho peor. Pdvsa no logra colocar parte de su producción, tiene que parar producción porque no tiene dónde almacenarla y ahora el precio está muy debajo de los costos de producción. Tendremos el ingreso fiscal petrolero más bajo de nuestra historia (si es que se genera algo de ingreso en divisas). Y para ponerle la guinda a este pastel, no hay combustible en el país. El sistema refinador en el piso y sin dinero (y sanciones) para importar combustible.

En definitiva, mientras el mundo lucha con una crisis, Venezuela enfrenta tres. Se equivocan quienes crean que esta nueva crisis es similar a la de estos últimos años, que solo es una continuación de una situación que se ha extendido. Esta nueva crisis es diferente, el simple hecho de tener una enorme incertidumbre en torno a la oferta de combustible, hace que todo el análisis sea diferente, pero al mismo tiempo implica que la precaria situación económica venezolana se exacerbará (más inflación, mayor devaluación, mayor caída en el PIB).

