Hoy no es “Muy domingo”, por Juan E. Fernández - Runrun

Estoy escribiendo esta columna un domingo, pero no es un día cualquiera, ojo y no es porque sea de Resurrección, sino porque además es otra fecha sin nuestro show de stand up Muy domingo.

Son las 17:30 en Buenos Aires, y justo me pongo a pensar que ahora mismo estaría en la parada del colectivo 26 (no me estoy refiriendo a un grupo armado sino a un autobús), para ir hasta la casa de mi amigo Fran “El capitán” de Producciones Wakanda y de ahí caminar hasta paseo La Plaza para comenzar a volantear en Calle Corrientes y meter gente al show porque “Si no hay gente, pues no hay show”. El tema es que desde hace mucho no nos estamos presentando en el teatro y eso me jode bastante.

Los días previos a que se decretara la cuarentena fueron bastante pesados, Calle Corrientes se veía bastante apagada, algo que, para quienes la conocen, resulta muy extraño. Ojo, cuando digo “apagada” no me refiero a las marquesinas de los teatros que copan la calle más famosa del centro porteño, sino que no había mucha gente caminando por la peatonal, y menos buscando un show para ver.

Al principio se tomaba lo de la pandemia como una joda, algunos pensaron que lo del coronavirus era un cuento y que no nos llegaría, pero a medida que pasaban los días, se instalaba el miedo y la preocupación del contagio. Las calles empezaron a quedarse desiertas, y Corrientes no fue la excepción.

Fueron pasando los días y así llegamos a ese domingo, el último día en que hicimos función. La verdad, fue superdifícil “meter gente”; de hecho, teníamos varías reservas por internet, es decir, varios habían pagado la entrada online, pero no asistieron al show. Al final, no teníamos la cantidad de público suficiente para presentarnos, pero como había una pareja que venía de Mar del Plata, decidimos hacerlo.

Creo que para mis compañeros Paula Trillo, Mati Báez y Fran Gontero, ese show siempre será especial. No hemos hablado de este tema, pero siento que fue hermoso, podría decirse que las 6 personas que estaban en la sala John Lennon de Paseo La Plaza aquella tarde, se llevaron muchas risas y un lindo recuerdo.

Pero no solo son los shows lo que extraño, sino también compartir con amigos comediantes de otros espectáculos, con mis compañeros volanteros, y toda la fauna de personas que pululan por el complejo; no solo los domingos, sino cualquier día de la semana.

Aún recuerdo la primera vez que fui a paseo La Plaza, eso fue en el año 2007 (si la memoria no me falla). Me sorprendió que alguien tuviese la idea de meter en un pasaje varios teatros, tiendas y restaurantes, para mí era como “un shopping, pero de teatros”.

Pero lo que realmente me sorprendió fue The Cavern, que es un espacio de salas y un restaurante inspirado en Los Beatles, donde además se encuentra un museo oficial con ropa, discos, instrumentos y otros objetos que pertenecieron a la famosa banda británica. En aquel tiempo yo ni me imaginaba que, 10 años después, no solo estaría viviendo en Buenos Aires, sino que me presentaría en esos teatros.

La verdad es que en poco tiempo logré en esta maravillosa ciudad lo que no pude hacer en mi añorada y maltratada Caracas: presentarme todas las semanas y hasta tener mi show fijo de comedia.

Por lo pronto, no quiero bajar los brazos, y espero que usted querido lector tampoco lo haga. Tomemos este tiempo para reinventarnos, reflexionar y, sobre todo, mejorar. Pues sé que más temprano que tarde volveré a escuchar al MC gritar “Bienvenidos a Muy domingo. Pasarán 60 minutos hermosos y finalmente cantaremos la canción de Diego Torres Hoy es domingo”. Y recibiremos el cariño de la gente al terminar la función.

Así que nunca olvidemos que, pase lo que pase, “el show debe continuar”

