Capítulos finales, por Marianella Salazar - Runrun

El destino de esos dictadores y de sus regímenes debería ser un espejo para evitar un final semejante en Venezuela. Pero no quieren ver las señales que se han comenzado a dar en varias ciudades del país, con el incendio y derribo de las estatuas de Hugo Chávez que presagian lo que suele suceder cada vez que cae un gobierno tan despreciado como el del usurpador Maduro. Pero no quieren pasearse por los hechos registrados en las hemerotecas; cuando cayó la dictadura de Marco Pérez Jiménez, por ejemplo, no solo saquearon sus propiedades sino las de sus altos funcionarios. Algunos están vivos y pueden contarlo.