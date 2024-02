Las 10 perlas que dejó la visita del canciller ruso a Venezuela - Runrun

La representación del gobierno de Vladimir Putin anunció sus intenciones de participar en las discusiones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria para las elecciones presidenciales del 2024

«Rusia está dispuesta a facilitar el diálogo entre el Gobierno (de Nicolas Maduro) y la oposición en aquellas formas en las que esté interesado el gobierno (…) de la República Bolivariana», dijo el ministro de relaciones exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante una rueda de prensa en Caracas este 20 de febrero.

Después de reunirse con el gobierno de Cuba, el canciller europeo culminó su visita a Venezuela este martes y se dirigirá a Brasil como parte de su gira por Latinoamérica y una reunión con dirigentes políticos del G20.

Lavrov, quién llevaba menos de un año de su último encuentro con el gabinete del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), afirmó que se reunió con Nicolás Maduro, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su homólogo venezolano, Yván Gil, para «concretar acuerdos» en temas económicos, políticos y de salud pública.

En Runrun.es te presentamos algunas perlas que resumen las declaraciones más destacadas del encuentro.

«Rusia y Venezuela son dos países víctimas en el escenario internacional de la aplicación ilegal, irracional e ilegítima de medidas coercitivas unilaterales (…) Ninguna de las sanciones han sido levantadas contra Venezuela», dijo el canciller venezolano

Lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos levantó ciertas sanciones financieras en noviembre del 2023 como garantía de que Nicolás Maduro liberara a los más de 260 presos políticos en el país. En enero de este año la Casa Blanca denunció que evaluarían retomar las sanciones debido a las violaciones de los derechos civiles y políticos de la dirigente opositora María Corina Machado, la detención arbitraria de cinco dirigentes de sus partido, Vente Venezuela, y la detención arbitraria y desaparición forzada de la activista Rocío San Miguel.

🇷🇺🇻🇪 Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov and Executive Vice President of Venezuela @delcyrodriguezv hold talks. 📍 Caracas, February 20, 2024#RussiaVenezuela pic.twitter.com/zvfZx4jb6f — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 20, 2024

«A partir de este momento estamos participando en todas y cada una de las reuniones, las coordinaciones que se hacen y las consultas en el foro multilateral BRICS+», dijo Gil en referencia a la coalición política y económica que fundó Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en 2006

«Esto va a acompañado de soluciones financieras para los turistas, la tarjeta MIR que tiene una distribución casi en todo el territorio nacional a través del Banco de Venezuela y que en los próximos meses será ampliada a otros bancos», agregó, refiriéndose a la tarjeta rusa como una plataforma de comunicación de pagos entre Caracas y Moscú como alternativa a la plataforma de bancos internacionales Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), que expulsó Rusia en 2022 tras la invasión a Ucrania y que Venezuela no forma parte.

«Tendremos la instalación, muy pronto, de una fábrica de insulina; precisamente, con la transferencia del 100 % de la tecnología que viene de la Federación de Rusia», dijo Gil, repitiendo una promesa que hizo en febrero del 2021 el antiguo ministro de salud venezolano Carlos Alvarado.

#EnVideo📹| Canciller de Venezuela,@yvangil anunció los siguientes beneficios para Venezuela: ✅Creación de una fábrica de insulina

✅Creación de una Base de datos para el Sistema Global de Navegación por Satélite (GLONASS) #UnidosSeConsolidaLaPatria pic.twitter.com/Gpp1GEd6Zd — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) February 20, 2024

#EnVideo📹| Ministro para la Salud, @AlvaradoC_Salud informó que Venezuela producirá en los próximos meses insulina en alianza con Rusia #JuventudBicentenaria pic.twitter.com/kT4ctpfBGF — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) February 12, 2021

«Venezuela es uno de los amigos más cercanos y de confianza en América Latina y el mundo», afirmó Lavrov.

#EnVideo📹| "Venezuela es uno de los amigos más cercanos y de confianza en América Latina y el mundo", expresó el Canciller de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov.#UnidosSeConsolidaLaPatria pic.twitter.com/xQfQZiQ48J — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) February 20, 2024

De acuerdo con la ONG Transparencia Venezuela, el Gobierno de Putin y Maduro firmaron 16 acuerdos en octubre de 2022 que llegaban a 94 millones de dólares en los primeros siete meses de 2023. También, mantienen una red de acuerdos entre los medios de comunicación estatales para ofrecer información bajo el lente ideológico del país eroasiático y desinformación desde el año 2019.

«Nos parece inaceptable que interfieran en los asuntos internos de Venezuela», declaró Lavrov sobre la disputa territorial sobre Guyana Esequiba y el papel de la Corte Internacional de Justicia.

#EnVideo📹| Canciller de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov consideró que es inaceptable que se interfiera en los asuntos internos de Venezuela. Además, resaltó la posición de diálogo del Presidente @NicolasMaduro.#UnidosSeConsolidaLaPatria pic.twitter.com/xR4F91tZNc — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) February 20, 2024

«También consideramos prometedora el área del uso pacífico de energía nuclear, también hablamos de este tema hoy, hemos acordado incrementar el volumen de cooperación sobre todos estos ámbitos», dijo el canciller ruso, soltando esa perla sin dar más detalles al respecto.

«Hemos revisado esa cooperación, un trigo de calidad a mejor precio, hemos revisado el tema de los vuelos directos que tiene Conviasa a Moscú y la posibilidad de que estos vuelos sean ampliados a otras ciudades de éste país», afirmó Gil en su rueda de prensa.

«Rusia está derrotando a todo Occidente en el campo militar», aseveró Nicolás Maduro en su programa de televisión luego de reunirse con el canciller ruso sin dar declaraciones a la prensa.

«El Canciller de Venezuela tiene una invitación constante para ir a Rusia», dijo Lavrov después de anunciar que la próxima reunión bilateral será en la Federación rusa.