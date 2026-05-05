El Mañanero del 5 de mayo: La verdadera peregrinación es hacia la Defensoría del Pueblo

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 5 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

En otro intento por apelar a la humanidad de las personas que trabajan en las instituciones del Estado, familiares de presos políticos acudieron este lunes, 4 de mayo, a la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas para denunciar los tratos crueles e inhumanos que sufren dentro de los centros de reclusión del país.

Recién salido del horno: otras noticias

TSJ ratificó como presidenta a quien avaló resultados del 28J

EE.UU. detiene la venta forzosa de Citgo con su rescate número 23

Proyectos tecnológicos para apoyar a personas con discapacidad representarán a Venezuela en la ISEF

“No podemos aumentar salario porque se nos dispara la inflación” y más perlas del ministro de Trabajo

Audiencias sobre el Esequibo: Guyana dice que reclamo de Venezuela es una “amenaza”

La Conversa | Freddy Superlano: “Si no es por el 3E me hubiesen metido 30 años”

Dólar/ Euro BCV

La perla del Día

“Escuché el otro día que la gente de Venezuela está muy feliz. Están viendo que ocurren cosas que no habían visto en veinte años”, donald trump, presidente de estados unidos

Lo que rompe en redes

Carmen Navas, madre del preso político desaparecido Víctor Quero Navas, dijo que ha recibido hasta amenazas de muerte por parte de colectivos.

#AhoraVPItv | Carmen Navas, madre del preso político desaparecido Víctor Quero Navas, aseguró que están pidiendo un rescate en euros por su hijo: "Hay una persona que está pidiendo euros a un socio que él tiene en España".



Conéctate aquí: https://t.co/SHWzU0oIuC pic.twitter.com/QkKyuPl53C — VPItv (@VPITV) May 4, 2026

Azuquita pa’l café

Beyoncé fue una de las sensaciones del Met Gala.



Beyoncé has made her #MetGala return with Blue Ivy by her side and it was SO worth the wait! 😍 pic.twitter.com/EyfCb6n8rD — Entertainment Tonight (@etnow) May 5, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Esta semana se estrena en Venezuela Burning Ambition, una mirada única e íntima de la visión inquebrantable de Iron Maiden con su ejército de fans a nivel mundial.