Proyectos tecnológicos para apoyar a personas con discapacidad representarán a Venezuela en la ISEF

Kurios Education anunció este lunes 4 de mayo a los estudiantes que representarán a Venezuela en la feria científica internacional más prestigiosa del mundo, la Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF), dirigida a jóvenes de educación media. Este evento se celebrará del 9 al 15 de mayo en la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, Estados Unidos.

La ISEF reunirá a más de 1800 estudiantes de más de 80 países, quienes deberán presentar proyectos científicos y tecnológicos con impacto global para optar a becas y premios académicos que les brinden oportunidades educativas de alto nivel.

Un recogepelotas paralímpico

La clasificación de estos jóvenes talentos se realizó mediante la Kurios Competition 2026, un torneo de robótica y tecnología que sirve como vía clasificatoria para la ISEF. La temática de este año, titulada “Misión Secreta”, congregó a miles de jóvenes venezolanos de todo el país, quienes desarrollaron, con creatividad e ingenio, soluciones tecnológicas a desafíos reales.

Para la organización, la participación de Venezuela representa, más allá de un logro individual, un avance significativo en el ecosistema educativo nacional, un hecho que evidencia que, con las herramientas y el acompañamiento necesarios, los jóvenes pueden competir en niveles superiores.

“CATCH System 2.0” es un vehículo autónomo diseñado para recoger las pelotas de tenis de mesa durante los entrenamientos de atletas paralímpicos. Este proyecto fue desarrollado por José Tomás Perera Giansante, del Colegio Fray Luis Amigó, en el estado Yaracuy, quien ha sido clasificado por segundo año consecutivo. El sistema de José Tomás logra recolectar 21 pelotas por minuto, con una precisión que supera el 90%. Esto se consigue gracias a la integración de visión artificial mediante la detección de objetos. El propósito de José Tomás es devolver la motivación, la independencia y el tiempo a los atletas, demostrando que la tecnología rompe las barreras del deporte adaptado.

Comunicarse ya no se será una barrera

La traducción en tiempo real del Lenguaje de Señas Venezolano a voz, utilizando inteligencia artificial y visión artificial, es un prototipo desarrollado por Martina Salas, Farah Sleiman y Ana Garofalo, del Colegio Bellas Artes, en el estado Zulia. “Oráculo”, como se denominó el prototipo, consiste en unos lentes inteligentes que incorporan microcomputación y modelos de reconocimiento de gestos que alcanzan un 90 % de precisión. Esto permite una comunicación fluida entre personas sordas y oyentes.

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“No es solo ir a una competencia, es llevar con nosotras una idea que nació desde algo muy humano. Querer que más personas puedan comunicarse y que esto no sea una barrera. Estar en ISEF significa que todo el esfuerzo valió la pena, más allá del resultado, lo importante es lo que esto simboliza, que desde donde venimos también se puede innovar, crear tecnología con propósito y competir al más alto nivel”, explicó Farah Sleiman, miembro de Oráculo.

Kurios Competition se encarga de preparar a jóvenes venezolanos con habilidades tecnológicas para competir a nivel internacional y posicionar a Venezuela dentro del mapa global de la innovación educativa. Kurios ha logrado conectar con más de 55 000 estudiantes en más de 11 estados del país, impulsando el talento venezolano a participar en escenarios internacionales.

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