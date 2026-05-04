“No podemos aumentar salario porque se nos dispara la inflación” y más perlas del ministro de Trabajo

El ministro para el Proceso Social de Trabajo, Carlos Alexis Castillo, confirmó lo que ya muchos se temían sobre el aumento del ingreso mínimo integral que anunció el pasado 30 de abril Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos.

En una entrevista que concedió a Onda La Superestación, Castillo señaló que, en efecto, no se aumentará el salario mínimo y por ende, tampoco las pensiones. Estos se mantienen congelados en 130 bolívares, cifra que no varía desde hace más de cuatro años.

Castillo explicó que la decisión de priorizar bonificaciones sobre el salario base -acción criticada constantemente por economistas y trabajadores- responde a un intento por frenar la inflación.

“En estos momentos no podemos aumentar salario, porque aumentar salario significa que se nos dispara la inflación ,y en consecuencia, ese salario va a ser un salario falso, o un aumento inflacionario, que lo que va a hacer es impedir el poder adquisitivo de los nuestros trabajadores”, dijo Castillo.

Es que “no hay recursos”

El ministro Carlos Alexis Castillo justificó la parálisis del salario mínimo bajo el argumento de la “responsabilidad fiscal”. Según el titular de la cartera de Trabajo, el Ejecutivo nacional se enfrenta a una limitación de recursos que califica de “finitos”.

“Nuestra economía ha sido sumamente golpeada y, en consecuencia, no tenemos para resolver los problemas como quisiéramos (…) sobre todo los problemas salariales y laborales. Los problemas laborales no se resuelven si no es con dinero y con prosperidad económica”, expresó.

En cuanto a las brecha entre las expectativas de los trabajadores que aspiran a un ingreso cercano a la canasta básica, cuyo monto roza casi los 700 dólares, y lo que el Estado puede pagar, Castillo indicó que eso se equilibra “con un gobierno responsable” que, en primer lugar, debe entender la situación laboral y económica.

“Necesitamos una economía próspera que nos permita a nosotros mantener también una prosperidad laboral. Nosotros tenemos una legislación de trabajo sumamente protectora, garantista (…) pero eso se sostiene con recursos”, acotó.

La “estatalización” del bono: El peso de la nómina pública

Castillo explicó el desglose de la carga financiera que representa el sector público. El ministro asomó que la estructura actual del Estado hace inviable un aumento salarial que impacte en beneficios como prestaciones, vacaciones o utilidades. Señaló que hay aproximadamente 3,5 millones de personas en la administración pública y al menos seis millones de pensionados/jubilados.

En ese sentido, explicó: si el ingreso mínimo de 240 dólares (referencial por bonos) se convirtiera íntegramente en salario, el impacto multiplicador por 8 (debido a la incidencia prestacional y de antigüedad) resultaría en una cifra que calificó de “escandalosa” y “estratosférica” para el presupuesto nacional.

Bajo esta lógica, el ministro del Proceso Social de Trabajo reconoció que el gobierno prefiere mantener el ingreso vía bonos para evitar que la deuda prestacional se vuelva impagable.

Sectores priorizados y “ayudas” complementarias

Ante la imposibilidad de un ajuste general del salario mínimo, Castillo señaló que se está trabajando en una modalidad de ingresos por escalafón para cinco sectores estratégicos de la administración pública nacional: salud, educación básica, educación universitaria, policías y Fuerzas Armadas.

En cuanto a los pensionados y jubilados -los más afectados por mantener el salario mínimo congelado- el ministro señaló que, aunque el aumento a 70 dólares de las pensiones es insuficiente, el gobierno tiene que ir “cumpliendo responsablemente” con los adultos mayores, aunque por el momento no pueden aplicar el mismo aumento que para la administración pública.

Pero el ministro afirmó que esta es una medida “coyuntural” y aclaró que el gobierno no va a “sustituir el concepto de salario por el concepto de ingreso integral”, aunque no dio estimaciones de cuándo podría venir el tan esperado aumento.

“Esa narrativa de un sector minoritario de la oposición (…) de que este gobierno no quiere aumentar el salario porque es un gobierno perverso, se cae por sí sola. Nosotros estamos buscando fórmulas para dar aumentos responsables que permitan ser sostenibles en el tiempo, para prosperidad futura de de todas nuestras generaciones, que eso no se vaya a convertir en sal y agua” agregó.

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