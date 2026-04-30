Los confusos anuncios de Delcy sobre aumento del “ingreso mínimo integral” y pensiones

Después de una jornada que trancó a Caracas al menos en sus principales arterias viales, la encargada del gobierno con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, puso cifras al aumento de salario “responsable y sostenible” que había anunciado hace un par de semanas.

En la actividad con la que se puso fin a la “peregrinación nacional” contra las sanciones, cerca del Jardín Botánico de Caracas, Rodríguez anunció que el ingreso mínimo integral -figura no establecida en la Constitución- alcanzará el equivalente a 240 dólares: “Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años”, declaró desde la tarima. Destacó que el sector privado también se comprometió a aplicar este incremento en aquellos casos en los que el sueldo sea inferior a dicho monto.

Rodríguez informó asimismo que los adultos mayores “los más golpeados”, pasarán a devengar una pensión equivalente a los 70 dólares, lo que representa un incremento del 40%.

#30Abr #Aunentos@monitoreamos Delcy Rodríguez anunció ajuste del "ingreso integral" a 240 dólares y las pensiones a 70 dólares, sin precisar cuánto es salario y cuánto bonos https://t.co/0WhmJqUCXW pic.twitter.com/5EaH5djaYZ — Reporte Ya (@ReporteYa) April 30, 2026

“No es suficiente. Nos falta mucho y por eso pedí un plan especial de atención para nuestros abuelos. A partir de este momento quedan conformadas las brigadas de atención especial de los abuelos y las abuelas”, expresó.

La exvicepresidenta también anunció un “bono de reconocimiento profesional y académico a los sectores estratégicos del país”, sin precisar monto, y detalló que estos incrementos se pagarán de manera retroactiva a partir del 30 de abril.

Rodríguez, quien se acerca a los cuatro meses al frente del gobierno del país amparada por Estados Unidos, dijo que este “es el primer paso que en apenas, menos de cuatro meses, estamos dando como un país en unión nacional. Con un gran esfuerzo de nuestros trabajadores y trabajadoras”.

Lo que se sabe es que “quién sabe”

El anuncio dejó en incertidumbre a los trabajadores venezolanos, pues la presidenta encargada no detalló si el salario mínimo -la figura establecida en la Constitución y que está congelado desde hace cuatro años en 130 bolívares- sería incrementado o, nuevamente, el gobierno optará por incrementar el monto del denominado bono de guerra económica, que no tienen incidencia en prestaciones, vacaciones ni otros beneficios laborales.

Tampoco queda claro en primera instancia si el aumento del pago a los pensionados será del monto de esa pensión fijada en 130 bolívares mensuales, o del bono mensual que percibían, que hasta el mes pasado, era equivalente a

“Los trabajadores tienen razón”

Justo hoy a un grupo de trabajadores de gremios y sindicatos se les limitó el derecho a manifestar en el centro de Caracas. No obstante, Rodríguez hizo referencia a esa protesta y dijo incluso que comprendía las razones de ese descontento.

“Cuando yo veo a los trabajadores protestando, yo les digo ‘tienen razón’. Queremos mejores salarios para los trabajadores. Queremos recuperar plenamente el alcance de lo que significa el salario (…) He escuchado reclamos por parte de los trabajadores que no son atendidos y por eso he dado la instrucción de la plena recuperación del funcionamiento de las Inspectorías del Trabajo. Que los trabajadores tengan donde ser escuchados”, insistió.

Puntas a EE.UU.

En su alocución, y pese a su cercanía actual con la administración de Donald Trump, Delcy Rodríguez lamentó el “bloqueo naval” al país en las semanas finales de 2025, en el marco del operativo en el Caribe que derivó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

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