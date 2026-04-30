¿La solución del problema económico pasa por liberar el control de cambio?

El economista e historiador, Daniel Lahoud, participó este miércoles 29 de abril en el programa Agenda de Éxitos para analizar el escenario complejo de las subastas de divisas en la banca nacional. Durante la entrevista, el profesor universitario explicó que el método actual, lejos de ser una solución, funciona como un sistema de puja que disminuye aún más el valor del bolívar y genera una incertidumbre innecesaria a los involucrados.

Al mencionar las nuevas subastas administradas por el Banco Central de Venezuela (BCV), Lahoud coincidió en que este nuevo panorama carece de un precio fijo y esto obliga a los postores a elevar sus ofertas para asegurar los dólares. De la misma forma, el entrevistado enfatizó que, mientras el Estado intente reprimir el mercado con ofertas limitada, la brecha cambiaria seguirá siendo un obstáculo para la productividad del país.

“La solución aquí es quitar el control de cambio y por tanto quitar la subasta también, que el tipo de cambio esté libre y que los que quieran comprar, compren y los que no quieran comprar no compren”, declaró Lahoud.

¿Más estabilidad o falsa seguridad?

Daniel Lahoud advierte que el intentar frenar la inflación restringiendo los dólares es una completa contradicción que terminará trayendo más problemas que soluciones. Desde su opinión, los controles son apenas un alivio temporal para el pequeño grupo que logra entrar a las subastas bancarias, mientras que el resto del país queda flotando frente a los saltos que toma el mercado paralelo.

Haciendo referencia a los antecedentes de 1989, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y a 1996, en el segundo gobierno de Rafael Caldera, el especialista dijo que cuando se elimina la represión financiera, el tipo de cambio no se dispara, sino que tiende a estabilizarse. Según su opinión, lo ideal sería liberar el cambio o dolarizar al país.

El entrevistado sostiene que eliminar el control detendría los problemas innecesarios que vienen de la baja producción petrolera, ya que al liberar el mercado, el Estado dejaría de sacrificar recursos escasos y permitiría así que sean la oferta y la demanda las que solventen las dificultades económicas de los ciudadanos de forma real y duradera.

Un sistema lleno de incertidumbre

Uno de los puntos focales de la entrevista fue las deficiencias de las páginas de subastas, pues los usuarios deben esperar hasta el día siguiente para solo saber si su solicitud fue aprobada y recibir “dólares digitales” que no se pueden movilizar ni retirar de ninguna manera. Lahoud sugirió transitar a un camino de completa transparencia donde la oferta y la demanda determinen el precio real.

El experto propuso dejar de ver al mercado libre como una amenaza ya que esto podría llevar a las instituciones a ser más eficientes y evitaría las especulaciones. “Cuando el tipo de cambio está libre, no tiende a subir, más bien al contrario. Y cuando está reprimido, tiende a subir”, comentó el economista, dando a entender que la confianza del venezolano no regresará hasta que existan formas más factibles de adquirir divisas.

Adiós al control cambiario

Finalmente, recomendó que Venezuela siga el ejemplo de economías que han logrado superar la hiperinflación con la circulación de monedas más fuertes para que los procesos de ahorro y crédito puedan volver a ser viables en las vidas de los ciudadanos.

Lahoud hizo énfasis en que no se trata de mejorar la subasta del BCV, sino de entender que el control de cambio es el problema que impide la recuperación económica del país. El objetivo final para solventar la situación financiera del país debe ser facilitar la vida de los venezolanos.

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