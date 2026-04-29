Profesores universitarios exigen al gobierno construir un “nuevo momento salarial”

Representantes profesorales ante los Consejos Universitarios de las principales casas de estudio del país alzaron su voz para respaldar las exigencias de los gremios docentes, trabajadores administrativos y personal obrero de que se produzca un aumento salarial.

En un comunicado dirigido a la comunidad nacional, los voceros exponen la precaria situación de las instituciones venezolanas y demandan condiciones de trabajo decentes que garanticen el funcionamiento académico.

En el texto, denuncian una desatención sin precedentes en servicios básicos, bienestar estudiantil y una “calamitosa desinversión en dotación, equipamiento, tecnología, investigación e innovación”.

La situación salarial representa uno de los puntos más críticos de la denuncia. Los académicos señalan que la congelación de los sueldos durante más de cuatro años destruye los pilares de la docencia y la investigación. Además, rechazan la aplicación de mecanismos estatales que vulneran sus derechos, como el instructivo ONAPRE.

“La implementación de un instructivo por parte de la ONAPRE para aplanar las tablas salariales, además de desconocer derechos adquiridos de los trabajadores, constituye una herramienta oficial que pulveriza los ya precarios salarios de los universitarios”, denuncian.

Ante lo que el gobierno define como una paulatina recuperación económica, los profesores consideran que es posible y necesario reconstruir el bienestar del sector. En ese sentido, solicitan un incremento que respete la normativa legal vigente. Los representantes enfatizan que “el aumento salarial debe hacerse de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Constitución y con respeto a las interescalas”.

“El país ha venido reportando, según anuncios del propio gobierno, una paulatina recuperación económica en los últimos meses, potenciada por situaciones y cambios en los ámbitos nacional e internacional, lo cual permite afirmar que es posible construir un nuevo momento salarial, como bien lo han planteado voceros de la FAPUV y la APUCV”, añade.

Oportuno pronunciamiento! Los trabajadores universitarios de Venezuela para poder cumplir con nuestras metas académicas requerimos salarios dignos. pic.twitter.com/7UBM9gKec7 — A.R. Lombardi Boscán (@LOMBARDIBOSCAN) April 29, 2026

Con la cercanía del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, crece la expectativa acerca del aumento de salario que ya fue anunciado por la encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, quien sin embargo precisó hace dos semanas que el incremento sería “responsable y sostenible”.

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