Boca de Aroa y Tucacas son de las localidades más afectadas de Falcón por doblete sísmico

Los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela golpearon con fuerza a la costa oriental del estado Falcón. De acuerdo con los reportes del medio El Impulso, las poblaciones de Boca de Aroa y Tucacas sufrieron graves daños materiales y estructurales, dejando a decenas de familias en una situación de vulnerabilidad.

El alcalde del municipio Silva, Osnel Arnias, informó de manera preliminar que los sismos afectaron a más de 100 viviendas en la localidad de Boca de Aroa. El mandatario local recorrió las zonas impactadas y constató la magnitud de los destrozos arquitectónicos, que comprometen la habitabilidad de numerosos hogares.

“Afortunadamente, y gracias a Dios, no tenemos que lamentar la pérdida de ninguna vida humana. Todo lo que se perdió es material y, con el favor de Dios y el trabajo unido, lo vamos a recuperar”, declaró el alcalde Arnias.

El Impulso también recopiló el panorama de los habitantes de Boca de Aroa, quienes manifestaron haberlo perdido todo tras el fuerte movimiento telúrico. Las personas damnificadas esperan con urgencia el apoyo y la asistencia humanitaria de las autoridades competentes para iniciar la reconstrucción de sus vidas y viviendas.

La tragedia también tocó muy de cerca a los turistas y residentes de Tucacas. El medio capturó el testimonio de una sobreviviente, quien relató los momentos de terror que vivió junto a su grupo familiar. “Nos salvamos porque estábamos en la piscina”, declaró la mujer, explicando que el encontrarse en ese espacio exterior evitó que sufrieran lesiones por el colapso de las estructuras hoteleras y residenciales a su alrededor.

Ante la emergencia vial, estructural y de servicios públicos en la región costera de Falcón, brigadas de voluntarios provenientes del estado Yaracuy se desplegaron de inmediato en Boca de Aroa. Este contingente civil y técnico apoya activamente los trabajos de restitución del servicio eléctrico, con el propósito de devolver el suministro de energía a los sectores que quedaron a oscuras luego del sismo.

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