EE.UU. detiene la venta forzosa de Citgo con su rescate número 23

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) extendió una licencia general qué protege a la refinadora Citgo Petroleum de los acreedores del bono Pdvsa 2019 hasta el 19 de junio de 2026.

En una declaración publicada este lunes, la licencia señala que se prohíbe específicamente la venta forzosa o incautación de las acciones de PDV Holding (matriz de Citgo) como pago por deudas derivadas de los bonos PDVSA 2020, que tienen como colateral el 50,1% de la compañía.

Esta prórroga ocurre mientras continúa el proceso de subasta judicial en Delaware para saldar reclamaciones de diversos acreedores que suman más de 20 000 millones de dólares.

La protección es temporal y se mantiene mientras el resultado final aún depende de la aprobación de la OFAC.

Licencia 23 veces extendida

La licencia de protección para Citgo ha sido extendida al menos 23 veces desde que se implementó el mecanismo de suspensiones sucesivas en octubre de 2019.

Este proceso se ha gestionado a través de versiones consecutivas de la Licencia General 5 de la OFAC, identificadas con letras del abecedario para marcar cada prórroga:

La Licencia 5 original fue reemplazada por la 5A el 24 de octubre de 2019. Desde entonces, se han emitido versiones que van desde la 5B hasta la actual 5W

Aunque inicialmente las extensiones solían ser por periodos de 3 o 6 meses, en los últimos años, la periodicidad ha variado según la coyuntura política y judicial, llegando a ser renovada incluso mensualmente en tramos críticos

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