Para Freddy Superlano, expreso político y exdiputado de la Asamblea Nacional, el 3 de enero de 2026 marcó un antes y un después, y la expectativa de una posible transición que respira el pueblo venezolano es producto de la captura de la pareja constituida por Nicolás Maduro y Cilia Flores.

“Si no hubiese sido por el 3 de enero seguiría preso y me hubiesen metido 30 años, que era lo que tenían contemplado”, dijo el miembro de Voluntad Popular en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual.

Superlano relató este martes 28 de abril a Víctor Amaya, director de Tal Cual y Luis Blanco, director de Runrunes, que una noche mientras estaba en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide fue sometido a un interrogatorio por el entonces fiscal general de la República, Tarek William Saab, donde también acudieron el dirigente político excarcelado Biagio Pilieri, y el abogado Perkins Rocha, aún en casa por cárcel y portador de una tobillera electrónica.

“Nos dijeron que nos afeitáramos y nos montaron en unas camionetas, nos llevaron a un edificio y llegamos hasta la sala donde estaba Tarek William Saab, el mismo hizo los interrogatorios por separado, no se respetó procedimiento alguno, nunca tuvimos el acompañamiento de un abogado, fue algo totalmente irregular”, dijo Superlano.

El dirigente político calificó como sin sentido el procedimiento porque el ex fiscal lo sometió al mismo interrogatorio que le hicieron cuando llegó al Sebin. “Preguntando si habíamos forjado las actas de votación de las elecciones del 28 de julio de 2024, las actas que teníamos eran las mismas que emitió el propio Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

Para Superlano se trató de una estrategia para infundir terror y acariciar el ego del ex jefe del Ministerio Público.

Superlano considera un exabrupto que con el argumento de garantizar la “estabilidad”, se le prohíba a la gente protestar y especialmente a los dirigentes políticos que fueron excarcelados.

“Eso de que no van a permitir embochinchar al país es un argumento para no asumir la responsabilidad, para no resolverle los problemas a la gente”, sentenció quien ganase las elecciones a la gobernación del estado Barinas y después fuese inhabilitado políticamente.

A juicio de Superlano, independientemente de que haya una recuperación económica, el chavismo no cuenta con la preferencia de la mayoría porque carece de credibilidad.

“Quién garantiza que los recursos que maneje esta gente producto de la renta petrolera vayan a parar a hospitales, carreteras y para mejorar la calidad de vida del venezolano”, preguntó el exparlamentario.

Superlano sentenció que los venezolanos tienen la sensación de que el ritmo del país va en una dirección contraria a un proceso de transición.

Agregó que la intención del interinato que conduce Delcy Rodríguez es perpetuarse en el poder a toda costa.

“Ellos se pueden cambiar de color de ropa, colgar rosarios, echarle la culpa de todo a Maduro, pero una cosa hacen de día y otra de noche”, sentenció el exdiputado.

Amaya informó que la mayoría de las excarcelaciones que se han producido después del 3E no son producto de la Ley de Amnistía y Blanco agregó que las cifras tanto del gobierno como de las organizaciones no gubernamentales son opacas.

“Nadie cree en esa cifra de 8 mil excarcelaciones. La Ley de Amnistía ha sido selectiva, muchos siguen encarcelados, hay presos con enfermedades terminales, niegan el acceso a miembros de la Cruz Roja, de la ONU”, expuso el dirigente político.

Superlano dijo que la oposición democrática en el país no quiere otra elección amañada y con las mismas autoridades. “La exigencia de comicios transparentes no es un capricho, eso tiene que pasar por la escogencia de autoridades legítimas y el desmontaje del andamiaje represivo del Estado”.

Crecimiento económico garantizado

En el espacio Enfoque Económico, a propósito del anuncio del aumento salarial del 1 de mayo, el director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, dijo que la mejor política salarial consiste en controlar la inflación.

El economista informó que en las últimas semanas el incremento inflacionario ha estado por debajo de 1%. “Eso tenía tiempo sin darse”, dijo.

Sostuvo que de seguir el ritmo, la inflación puede terminar en 6,6% para finales de abril y por debajo de 5% o 4% para las postrimerías de mayo. “Una cifra inédita en los últimos doce meses”.

Grisanti expresó que otra noticia positiva es que actualmente hay un exceso en la oferta de dólares.

“Los dólares que le habían asignado a la banca no tuvieron la demanda suficiente en las subastas. Pasamos de un sistema de subasta a uno de asignaciones, el BCV viene aprobando más operaciones de las que pide la banca comercial”.

El economista no descartó que el dólar paralelo baje de precio y se acorte la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial que maneja el Banco Central de Venezuela.

“En las últimas semanas, el paralelo ha bajado 5% y eso podría continuar”, dijo Grisanti.

Para Grisanti luego del 3E se abrieron expectativas en el ámbito económico en Venezuela.

“Tengo clientes que me están preguntando por la posibilidad de comprar bancos y activos en el sector metal mecánico. Por supuesto la mayor expectativa está en el sector petrolero porque la inversión en esa área es relativamente baja comparado con otros países”.

Para Grisanti el crecimiento económico en Venezuela está garantizado este año y el próximo, independientemente de quien gobierne. “En los últimos cinco años ha habido crecimiento económico y recuperación del poder adquisitivo. Después de 2027 habrá que ver qué pasa”.

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