Nicolás Maduro Guerra, más conocido como Nicolacito, ofreció detalles de cómo vivió el 3 de enero cuando fuerzas estadounidenses capturaron a su padre Nicolás Maduro tras bombardear Caracas. “Todos pensábamos que ese día iba a morir”, dijo en una entrevista a El País de España.

El diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Política Interior contó cómo intentó comunicarse insistentemente con su padre durante esa madrugada. También mencionó que Maduro alcanzó a enviarle un audio donde parecía que se despedía. “Él pensaba que ese día moría”, expresó.

Negó que Maduro y Cilia Flores intentaran esconderse en una “cámara acorazada” y que más bien se trataba de un closet de madera. Dijo que la casa donde se encontraban no tenía ni vidrios blindados.

En la conversación Maduro Guerra relató cómo pudo hablar con su padre por primera vez un mes y dos días después de su captura, cuando recibió una llamada desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde permanece encerrado.

¿Cómo vive Nicolás Maduro en prisión?

El parlamentario de 35 años narró cómo parte de cómo transcurren los días del depuesto presidente de Venezuela en la prisión. Dijo que los primeros días estuvo en aislamiento, en una cama estrecha, pero que desde Semana Santa pasó a convivir con otros privados de libertad, con los que ve televisión.

Expresó que su padre “se aprendió” la Biblia y que constantemente le recita versículos. También que se la pasa leyendo libros como las obras completas de Simón Bolívar o Doña Bárbara. Algunos se los ha enviado él e incluso los intercambia con otros reclusos. Añadió que le mandó el Código Penal de Nueva York a su madrastra, Cilia Flores, quien se encuentra en el ala femenina de la misma cárcel.

Maduro Guerra expresó en la entrevista que “el 3 de enero fue una suma. De agresión, de sanciones, de errores. De intereses. De todo” y confiesa que se ha preguntado qué pudo hacer o no hacer para evitar que esos hechos ocurrieran.

“Tenemos fe en que pueda volver”, expresó el diputado e insistió “Mi papá no tiene dinero, no tiene cuentas, no tiene testaferros, no tiene nada”. Lea la entrevista completa haciendo clic aquí.