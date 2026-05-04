Familiares de presos políticos exigen respuestas urgentes a la Defensoría del Pueblo

Familiares de presos políticos acudieron este lunes, 4 de mayo, a la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas para denunciar los tratos crueles e inhumanos que sufren dentro de los centros de reclusión del país.

Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henrybert Rivas, quien actualmente está detenido en El Rodeo I, explicó que los familiares solicitan la intervención de la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, y exigen una respuesta sobre lo que ocurre dentro del penal, pues se han denunciado actos de tortura y represión contra los detenidos por motivos políticos.

“Es de urgencia que la violación a los derechos humano spare en Venezuela (…) Necesitamos que la defensora del Pueblo nos ayude, que intervenga y entre a los centros de reclusión con defensores de DDHH que sean de nuestra confianza”, señaló Ávila.

DESDE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO | Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henrybert Rivas —actualmente detenido en El Rodeo I—, relató que los familiares acudieron este lunes 4 de mayo a la institución para solicitar la intervención de la defensora del pueblo, Eglée González… pic.twitter.com/8CoptLSfvn — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) May 4, 2026

Por su parte, Massiel Cordones, familiar de José Ángel Barreno, cuestionó el silencio administrativo de la institución: “Estamos aquí en la Defensoría del Pueblo porque queremos saber por qué no hemos tenido respuesta”, expresó.

A pesar de haber entregado la documentación pertinente y los datos de contacto, los familiares denuncian que el órgano garante no ha establecido comunicación con las víctimas.

#Ahora | Massiel Cordones, familiar de José Ángel Barreno, pide a nombre de familiares de presos políticos que la Defensoría del Pueblo los atienda. Hace 19 dias les recibieron un documento exponiendo la situación dentro de diversas cárceles, pero no han obtenido respuesta a sus… pic.twitter.com/Ms1grdvF2m — TalCual (@DiarioTalCual) May 4, 2026

Ante las exigencias de los familiares, Ignacio Da Costa, director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, declaró que la institución ha establecido mecanismos específicos para procesar el alto volumen de denuncias recibidas recientemente. “Se está armando una comisión especial para atender absolutamente todos los casos que están llegando”, dijo.

A pesar de los reclamos de los familiares sobre retrasos de más de quince días y un mes en sus trámites, Da Costa aclaró que la naturaleza de las investigaciones impide un trato grupal, debido a la complejidad de cada expediente: “Cada caso es individual. No podemos tratar los casos por colectivo porque todos tienen sus particularidades. Todos tienen asignados sus defensores especiales para ese caso”, explicó.

En cuanto a las denuncias de hacinamiento y falta de atención médica en los penales, Da Costa señaló que la Defensoría se reunirá con el Ministerio del Servicio Penitenciario para abordar este tema “y realizar las investigaciones concebidas”.

#Ahora | Ignacio da Costa, director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, dijo que a cada caso se asignarán defensores especiales para ser tratados.



Familiares exponen la situación de los detenidos en El Helicoide, presos políticos colombianos y aquellos detenidos en El Rodeo. pic.twitter.com/V1GPNfGLbA — TalCual (@DiarioTalCual) May 4, 2026

Resultado de la reunión

Tras el encuentro con Da Costa, Sairam Rivas, vocera del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, ofreció un balance sobre los puntos tratados. En la reunión participaron también representantes de familiares de los centros de reclusión El Helicoide y El Rodeo I, quienes expusieron la crisis de derechos humanos que atraviesan los detenidos.

“Hablamos en general de los más de 600 presos políticos que están aún en El Helicoide, El Rodeo I, en el Fuerte Guaicaipuro, en Ramo Verde, las mujeres que están en el INOF, en La Crisálida y, en general, quienes nosotros asumimos que están desaparecidos porque seguimos recibiendo casos de personas quienes se acercan al Comité a decir que no habían denunciado por miedo”, señaló Rivas.

Asimismo, se enfatizó la falta de una “respuesta independiente de la Defensoría de protección hacia las víctimas” frente a la actitud de “mayor agresión” que han mostrado otras instituciones del Estado.

Como resultado directo, la Defensoría del Pueblo se comprometió a establecer mesas de trabajo diferenciadas por centros de reclusión y condiciones de salud, con encuentros específicos con familiares de El Helicoide, Fuerte Guaicaipuro, Rodeo I, el INOF y La Crisálida.

También, Rivas señaló que se acordó priorizar a los detenidos con “graves patologías” y “aquellos que tienen boleta de excarcelación y aún siguen injustamente detenidos”.

DESDE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO | Sairam Rivas, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, informó que los familiares se reunieron con un miembro de la dirección de la Defensoría, a quien expusieron la situación que enfrentan las personas presas políticas en El… pic.twitter.com/3USVKbc2oP — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) May 4, 2026

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