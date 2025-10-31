El Mañanero del 31 de octubre: el paradero incierto de más de 100 presos políticos

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este 31 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que se desconoce el paradero de 172 presos políticos, de los 1067 que tienen contabilizados las organizaciones no gubernamentales en Venezuela.

La organización expuso en un comunicado en X que esto constituye una grave violación a los derechos humanos.

Recién salido del horno: otras noticias del fin de semana

La Conversa | María Corina Machado: No importa que Trump no me conozca, pero él sabe quién es Maduro

Defensor de AI fue retenido en Aeropuerto de Maiquetía, luego liberado

#TBT de la Impunidad: Guiso familiar en el IVSS

EEUU reporta nuevo ataque a “narcolancha”

Biaglio Pilieri, 14 meses detenido y sin acceso a sus abogados

Con proyección de cortos la ECS-UCV celebra su 79 aniversario

Dólar/Euro BCV

La perla

“Hasta las guerras más cruentas terminan con algún tipo de acuerdo, pero toda transición implica reconocer el mandato del pueblo”, dijo la líder opositora maría corina machado.

Lo que rompe en redes

El cometa 3I/ATLAS, descubierto por un telescopio de la #NASA en julio de este año, es tendencia en internet esta semana. s el tercer objeto confirmado proveniente de fuera del sistema solar. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por la red ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile. Se espera que el cometa alcance su punto más cercano a la Tierra a partir del 30 de octubre y luego abandonará definitivamente el sistema solar.

El cometa 3I/ATLAS, descubierto por un telescopio de la #NASA en julio de este año, es tendencia en internet esta semana. En este video te explicamos por qué este cuerpo celeste está causando tanto revuelo entre los astrónomos y curiosos. pic.twitter.com/dHDUdbAKeP — CNN en Español (@CNNEE) October 31, 2025

Azuquita pa’l café

Las redes se enternecieron por la imagen de un hombre que usó una balsa improvisada para rescatar a su perro durante las inundaciones causadas por el huracán Melissa en San Miguel de Parada, provincia de Santiago de Cuba.

La ñapa (recomendamos…)

