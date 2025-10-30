Biagio Pilieri cumplió 14 meses detenido sin acceso a familia ni abogados 

Este pasado martes 28 de octubre se cumplieron 14 meses de la detención del dirigente político y periodista, Biagio Pilieri, según expusieron varias organizaciones.

De acuerdo al Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el activista permanece aislado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide.

“Con graves violaciones a sus derechos humanos, sin ver a su familia ni abogados. La arbitrariedad debe acaba”, escribió el organismo en X.

Asimismo la ONG Un Mundo sin Mordaza exigió la libertad de Pilieri y del resto de los presos políticos.

“Pilieri continúa detenido por defender la libertad y la democracia de Venezuela. Su voz, silenciada por la represión, sigue siendo símbolo de resistencia para toda la región”, expuso el Foro América Libre en sus redes sociales.

“La libertad no se encarcela, se defiende”, puntualizó el Foro en X.

Pilieri fue detenido el 28 de agosto de 2024 luego de una concentración de la oposición en Caracas llamada “acta mata sentencia”, en protesta por el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que avaló la supuesta victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado.

Hasta ahora, sus familiares ni su abogado de confianza han podido verlo. La única prueba de vida que reciben sus afectos es la ropa sucia que entra y sale del Helicoide.

La familia de Pilieri aseguró que este padece varios problemas de salud, entre ellos, hipertensión, fibromialgia y trastornos digestivos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.