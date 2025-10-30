Defensor de Amnistía Internacional fue retenido por la Dgcim en Maiquetía y luego liberado

Amnistía Internacional denunció este jueves, 30 de octubre, la retención Manuel Finol, gerente de la organización en Venezuela, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando el activista se disponía a realizar un viaje de trabajo.

Finol, quien funge como gerente de Amnistía Internacional Venezuela, fue retenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), de acuerdo con la denuncia de la organización.

Horas después de la denuncia inicial, Amnistía Internacional informó que Manuel Finol fue liberado. Si bien la retención en Maiquetía impidió su viaje de trabajo, la organización ahora espera “la pronta restitución de sus documentos y derecho a libre tránsito”.

Manuel Finol artista y activista de larga trayectoria, gerente de Amnistía Internacional Venezuela ha sido retenido en el aeropuerto de Maiquetía



La DGCIM le ha indicado que será sometido a revisiones de celular y a un traslado



Manuel debe ser liberado ya pic.twitter.com/4T0cDzYOG2 — amnistia . org (@amnistia) October 30, 2025

Manuel Finol ha sido liberado



Se encontraba retenido en el aeropuerto de Maiquetía y le fue impedido su viaje de trabajo



Se espera la pronta restitución de sus documentos y derecho a libre tránsito



Gracias por sus oraciones, acciones y múltiples mensajes de apoyo — amnistia . org (@amnistia) October 30, 2025

Mientras Finol estaba retenido, Erika Guevara, directora general de Investigación, Trabajo de Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, señaló que su colega fue retenido “de manera arbitraria”.

Nuestro colega Manuel Finol ha sido retenido por la Dirección de inteligencia militar de manera arbitraria en el aeropuerto de Caracas #Venezuela, cuando iba a viajar.



Desde @amnesty, exigimos su liberación INMEDIATA e incondicional



Manuel es un defensor de… pic.twitter.com/BdioAqpQEn — Erika Guevara Rosas (@ErikaGuevaraR) October 30, 2025

También, otras organizaciones se sumaron al llamado para que fuera liberado. La presidenta de WOLA, Carolina Jiménez Sandoval, expresó su “profunda preocupación” ante la denuncia de la retención y exigió el respeto a todos sus derechos y su liberación.

Expresamos nuestra profunda preocupación ante la denuncia de la detención del defensor de #DDHH de @amnistia Manuel Finol en el aeropuerto de Caracas.

Desde @WOLA_org exigimos respeto a todos sus derechos y su liberación inmediata e incondicional. pic.twitter.com/uRikbPw7kC — Carolina Jimenez Sandoval (@cjimenezDC) October 30, 2025

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, recordó que detener a una persona por su labor en derechos humanos constituye una “grave violación al derecho internacional”. Exigieron al Estado venezolano que garantice la seguridad y el respeto a la integridad física de Finol.

#ATENCIÓN Nos unimos al llamado urgente de Amnistía Internacional en la exigencia de la liberación inmediata e incondicional de Manuel Finol, defensor de derechos humanos, quien ha sido retenido presuntamente por la Dirección de Inteligencia Militar en el Aeropuerto Internacional… https://t.co/R7m3yULdP1 — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) October 30, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.