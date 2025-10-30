TelegramWhatsAppFacebookX
Defensor de Amnistía Internacional fue retenido por la Dgcim en Maiquetía y luego liberado

Amnistía Internacional denunció este jueves, 30 de octubre, la retención Manuel Finol, gerente de la organización en Venezuela, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando el activista se disponía a realizar un viaje de trabajo.

Finol, quien funge como gerente de Amnistía Internacional Venezuela, fue retenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), de acuerdo con la denuncia de la organización.

Horas después de la denuncia inicial, Amnistía Internacional informó que Manuel Finol fue liberado. Si bien la retención en Maiquetía impidió su viaje de trabajo, la organización ahora espera “la pronta restitución de sus documentos y derecho a libre tránsito”.

Mientras Finol estaba retenido, Erika Guevara, directora general de Investigación, Trabajo de Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, señaló que su colega fue retenido “de manera arbitraria”.

También, otras organizaciones se sumaron al llamado para que fuera liberado. La presidenta de WOLA, Carolina Jiménez Sandoval, expresó su “profunda preocupación” ante la denuncia de la retención y exigió el respeto a todos sus derechos y su liberación.

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, recordó que detener a una persona por su labor en derechos humanos constituye una “grave violación al derecho internacional”. Exigieron al Estado venezolano que garantice la seguridad y el respeto a la integridad física de Finol.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

