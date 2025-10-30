TelegramWhatsAppFacebookX
EEUU reporta nuevo ataque a "narcolancha" en el Pacífico:  cuatro fallecidos

El Ejército de Estados Unidos ejecutó un nuevo ataque letal contra una supuesta “narcolancha” en el Pacífico Oriental el pasado miércoles 29 de octubre, resultando en la muerte de cuatro personas a bordo.

El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, confirmó a través de X que la embarcación operada por una “Organización Terrorista Designada (OTD)” supuestamente transportaba estupefacientes y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico.

Con este reciente incidente, la campaña militar estadounidense ha escalado significativamente. Medios internacionales como El País y la agencia EFE señalan que el ejército de EEUU suma un total de 15 ataques desde principios de septiembre. Estos bombardeos han cobrado la vida de al menos 61 personas, de acuerdo con los propios reportes estadounidenses.

Esta ofensiva comenzó con un despliegue militar en el Caribe, con Venezuela en el punto de mira. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha justificado estas acciones acusando al gobernante Nicolás Maduro de liderar un “narcoestado”. Hegseth ha justificado la letalidad de los operativos afirmando que “el hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas”.

A pesar de los argumentos de Estados Unidos, las operaciones han generado críticas. Los gobiernos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro, en Colombia, han denunciado los ataques a las lanchas como “asesinatos y ejecuciones extrajudiciales”. Adicionalmente, organizaciones como Amnistía Internacional cuestionan las acciones de Estados Unidos por infringir el derecho internacional, ya que estos ataques se realizan sin orden judicial en aguas internacionales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Organizaciones como Amnistía Internacional cuestionan las acciones de Estados Unidos por infringir el derecho internacional, ya que estos ataques se realizan sin orden judicial en aguas internacionales
