Estados Unidos hunde otra embarcación en el Caribe: se reportan seis fallecidos

Funcionarios estadounidenses hundieron otra embarcación en el mar Caribe, un incidente que, según afirmó el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, resultó en la muerte de seis personas. Hegseth anunció el ataque este viernes 24 de octubre en su cuenta de X, lo que eleva a por lo menos 10 el número de arremetidas contra supuestas “narcolanchas” desde septiembre.

La embarcación más reciente, atacada en el mar Caribe, estaba supuestamente operada por el Tren de Aragua, organización que Estados Unidos ha designado como una “Organización Terrorista Designada”, según informó el funcionario. Además, afirmó que la inteligencia del país tenía conocimiento de que la nave estaba traficando narcóticos en una ruta conocida para actividades ilícitas. “Los seis terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, advirtió Hegseth.

Con esta última acción, el Ejército de Estados Unidos asegura haber realizado un total de 10 ataques contra embarcaciones que, según reportes del medio EFE, ha provocado la muerte de 43 personas en aguas del Caribe y del Pacífico. Anteriormente, la Casa Blanca había reportado un total de 27 fallecidos desde el inicio de los operativos el 2 de septiembre.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



Estados Unidos mantiene desplegados en el Caribe al menos ocho buques de guerra, más de 4.000 soldados, 10 cazas F-35 y un submarino que operan bajo el Comando Sur, como parte de la estrategia para frenar el tráfico de drogas. El gobierno de Trump ha justificado estas acciones bajo la Ley de Poderes de Guerra, afirmando estar involucrado en un “conflicto armado no internacional” con organizaciones de tráfico de drogas.

Historial de ataques confirmados por EEUU

Desde principios de septiembre, los ataques letales a embarcaciones que presuntamente transportan drogas se han sucedido, principalmente anunciados por el presidente Donald Trump a través de su red social Truth Social o por el Secretario de Guerra, Pete Hegseth. En la mayoría de los casos, la ubicación exacta, la identidad de las víctimas y la nacionalidad de los ocupantes son información que se desconoce.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) alertó que el uso de fuerza letal bajo sospecha de actividad ilegal viola normas nacionales e internacionales y que la legalidad de la acción ejecutada por Estados Unidos contra presuntas narcolanchas ha sido puesta en entredicho.

A continuación se presenta una cronología de los distintos anuncios hechos por el gobierno de Estados Unidos sobre los ataques contra “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico. Se evidencian inconsistencias, falta de información y confusiones ante la opacidad de la administración de Donald Trump.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.