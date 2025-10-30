TelegramWhatsAppFacebookX
Escuela de Comunicación Social de la UCV celebra sus 79 años con proyección de cortos

La Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, cumple 79 años de aniversario. El ARI Móvil de la Alianza Rebelde Investiga, en conjunto con la Unión Europea, fue parte del cronograma de celebración con la proyección de los finalistas de la 4ta edición de concurso de cortometraje: Corto Scopio.

La proyección fue llevada a cabo dentro de la universidad en los jardines de Tierra para estudiantes tanto de la escuela de Comunicación Social, como para los de otras carreras, profesores, personal administrativo y demás.

Estudiantes, profesores y personal administrativo disfrutando de la proyección de Corto Scopio | Foto: Adriana Materano

Gracias al apoyo técnico de la Dirección de Cultura la proyección inició a las 6:40 p.m. Los asistentes pudieron disfrutar de la proyección de dos de las tres temáticas de los cortos: Historias de Impacto, una tira fílmica que recopila 12 cortometrajes, y Residuos y Economía Circular que recopila 14 cortometrajes.

Estudiantes de las escuelas de Artes y Comunicación Social compartieron su entusiasmo por la proyección de los cortos

“Me pareció una experiencia innovadora dentro de los espacios de la universidad. Yo siento que es importante que este tipo de costumbres se adecuen a la necesidad del estudiante”, expresó Caridad, estudiante de la escuela de Arte.

Estudiantes, profesores y personal administrativo disfrutando de la proyección de Corto Scopio | Foto: Adriana Materano

Autoridades de la escuela de Comunicación Social, también compartió su agradecimiento al ARI Móvil por esta iniciativa.

“Extraordinario el regalazo para la Escuela de Comunicación Social con temas sumamente necesarios. Ojalá podamos continuar con esta iniciativa. Estoy sumamente agradecida con el ARI Movil y la Dirección de Cultura por la oportunidad de explorar esta iniciativa”, manifestó Hilayalí Valera, directora de la escuela.

ARI Móvil en la UCV proyectando los cortometrajes de Corto Scopio | Foto: Adriana Materano

Esta semana, la institución llevará a cabo algunas actividades conmemorativas. La directora, Hilayalí Valera, invitó a los interesados a estar atentos a las redes sociales de la escuela. 

Adriana Materano

