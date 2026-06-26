Rescatistas salvadoreños localizan con vida a adolescente atrapada tras el colapso de un edificio en Venezuela

Los equipos de búsqueda y rescate enviados por El Salvador a Venezuela localizaron con vida a Camila Sofía Medina Rivas, una adolescente de 15 años que permanece atrapada entre los escombros de un edificio colapsado en La Guaira tras los terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio de 2026.

El hallazgo fue dado a conocer durante la tarde de este viernes 26 de junio por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien informó a través de su cuenta en X que la joven se encuentra junto a su mascota y que su madre permanece en el lugar acompañada por parte del contingente salvadoreño.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la hora exacta en la que fue ubicada ni han revelado el nombre o la ubicación exacta del edificio donde se desarrolla el operativo.

“Hemos encontrado con vida a Camila Sofía Medina Rivas, una niña de 15 años”, escribió Bukele. “Debemos romper varias paredes para llegar hasta ella, por lo que nuestros equipos han llevado más herramientas. Ya contamos con la maquinaria y el personal con la experiencia necesaria para abrir el paso. Primero Dios, pronto lograremos rescatarla”.

De acuerdo con la información difundida por el contingente salvadoreño, la adolescente quedó atrapada junto a su mascota en el noveno piso del edificio tras el colapso de la estructura. Los rescatistas lograron establecer contacto con ella y confirmaron que podía mover las manos, una señal que permitió orientar las maniobras para acceder al punto donde permanece.

Las labores de rescate continúan con maquinaria pesada, equipos de corte y herramientas especializadas, ya que los socorristas deben abrir un acceso seguro atravesando varias paredes antes de poder extraer a la adolescente sin poner en riesgo su integridad ni la estabilidad de los escombros.

El operativo forma parte de la misión humanitaria enviada por El Salvador para apoyar las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5.

Mientras continúan las operaciones para localizar sobrevivientes, el balance oficial más reciente elevó a 920 el número de fallecidos y a 3.360 el de personas heridas. Equipos venezolanos e internacionales permanecen desplegados en las áreas de mayor devastación para remover escombros y atender a la población afectada.

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