ARI Móvil | Soledad Bravo: La herencia cultural de una intérprete que ilumina e inspira en la UCV

El camión de Información de la Alianza Rebelde Investiga de El Pitazo, Runrunes y TalCual cubrió la antesala del histórico concierto en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV) de la reconocida cantante venezolana Soledad Bravo, junto a la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho.

El concierto organizado a beneficio de la Fundación Proyecto Maniapure (la cual pretende mejorar la asistencia médica en comunidades indígenas del país), se llevó a cabo con el Aula Magna a oscuras, luego de que se fuera la electricidad en todo el recinto universitario.

Foto | Adriana Materano | Unidades de los Bomberos de la UCV y el ARI Móvil de la Alianza Rebelde Investiga.

Ante las dificultades que la falta de luz podía ocasionar, los bomberos de la UCV estuvieron presentes para proveer servicios de asistencia a la producción del evento y a la audiencia.

Un concierto histórico

“Me pidieron que definiera este concierto con una palabra y la verdad es que se me ocurrieron tres que suenan como una: único, irrepetible e histórico”, declaró Soledad Bravo.

El concierto contó con la participación del famoso pianista venezolano Pedro López, encargado de la orquestación sinfónica del concierto; el talentoso percusionista Nene Quintero y el reconocido productor musical, tecladista y guitarrista Miguel Delgado Estévez, en la guitarra.

Foto | Yaya Andueza | Pedro López, pianista y orquestador.

Pedro López y Miguel Delgado Estévez se subieron al ARI Móvil para comentar sus impresiones antes del evento.

López compartió que en el proceso de adaptar la música original de Soledad Bravo a la Orquesta Sinfónica de Ayacucho, decidió mantener los sonidos icónicos de la artista para que el concierto sonara a lo que ella y todo su público conoce.

“Realmente, con Soledad lo que quise hacer fue simplemente vestir con los sonidos sinfónicos lo que ya estaba, para no cambiarle una ropa que ya le gustaba y que la ha funcionado durante muchos años”.

Soledad: intérprete y cantante

Miguel Delgado Estévez compartió en el camión de información detalles sobre su relación artística – laboral con Soledad Bravo, a quién calificó como más que cantante, intérprete.

“Tú sabes qué cosa es extraña… saber que hay personas que cantan, pero que por encima de cantar saben decir canciones, saben transmitir, son intérpretes”.

Foto | Adriana Materano | Miguel Delgado Estévez, productor musical, tecladista y guitarrista

Así mismo, Estévez elogió la participación de Eliza Vega, como directora de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho.

“Realmente tengo que quitarme el sombrero ante ella porque lo hace realmente de una manera muy profesional”.

Luz para la oscuridad

Vibrante, potente, inspiradora y melancólica. La interpretación de Soledad Bravo iluminó el escenario con su voz y su sentir. El público, en su mayoría adultos mayores, fue cómplice en sus cuentos y anécdotas que inspiraron sus canciones de protestas. Otro público, más contemporáneo, disfrutaba junto a sus padres o abuelos, la herencia cultural y artística de un ícono de la música venezolana.

Foto | Adriana Materano | Soledad Bravo, cantante ícono de Venezuela.

El concierto cerró con un reconocimiento a los artistas presentes y a las coordinadores de la Fundación Maniapure.

Así mismo, fuera del escenario, los asistentes reconocieron la colaboración de los bomberos de la UCV y del ARI Móvil por iluminar la salida del Aula Magna.

Foto | Adriana Materano | ARI Móvil iluminando en el concierto de Soledad Bravo en el Aula Magna