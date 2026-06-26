26Jun | Aumenta a 920 el número de fallecidos por los terremotos del 24 de junio

En horas de la tarde de este viernes, 26 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, contabilizó que 920 personas han fallecido producto del doblete sísmico del pasado miércoles.

Rodríguez precisó que 3.330 personas resultaron heridas, 172 están atrapadas bajo los escombros y más de 4.000 están damnificadas.

Durante una transmisión por el canal del Estado, Rodríguez precisó que 384 edificios resultaron afectados. Asimismo, 13 hospitales, 24 centros comerciales y otras estructuras presentaron daños considerables.

Según Rodríguez, hasta el momento más de 2.600 toneladas de alimentos han sido distribuidas y entregadas a las personas afectadas.

Agregó que el estado de La Guaira, uno de los más afectados por los terremotos, “se encuentra totalmente en control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

El presidente de la AN pidió a la población que, de no ser necesario, se abstenga de trasladarse hacia La Guaira para permitir el transporte de personal y equipos de rescate autorizados.



Registro de voluntarios

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, con el aval de los Estados Unidos, anunció la habilitación de un centro de registro de voluntarios en el Poliedro de Caracas a partir de las 7:00 p.m. para obtener un QR que les permitirá acceder a La Guaira.

“Solicito a la población que no baje al estado La Guaira. Quienes no tengan funciones de salvamento o de seguridad, por favor abstenerse de dirigirse al estado porque están obstaculizando la circulación que necesitamos para que nuestras fuerzas militares, policiales, protección civil, bomberos y rescatistas puedan llegar a la zona del desastre”, afirmó la mandataria interina.

El registro de voluntarios en el Poliedro operará de manera ordenada con credenciales identificadas por código QR, según las experticias de cada persona.

Equipos de rescate en Venezuela

Delcy Rodríguez en una transmisión por el canal del Estado, confirmó que ya están presentes en Venezuela los equipos de rescate de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia y Estados Unidos, y que están en camino contingentes de Alemania, Países Bajos e Italia.

La encargada anunció también la activación de un grupo de psicólogos y expertos universitarios para atender a niños traumatizados.

Minuto de silencio por Venezuela en el Mundial

Durante el inicio del partido entre Francia y Noruega, jugadores, árbitros y miles de aficionados guardaron un respetuoso minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela.

De manera simultánea, en el partido Senegal vs. Irak, también se rindió un minuto de silencio por las víctimas en Venezuela.

La Selección de España también se sumó a las condolencias globales haciendo lo propio previo a su entrenamiento en Guadalajara.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

