ONU reitera llamado a levantar restricciones de internet en Venezuela tras los terremotos

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reiteró este viernes 26 de junio de 2026 su llamado a proteger el espacio digital en Venezuela y garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión, al advertir que las restricciones al acceso a internet continuaron durante las primeras horas posteriores a los terremotos que afectaron al país.

La declaración fue realizada por la portavoz del ACNUDH, Marta Hurtado, durante una rueda de prensa celebrada en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra para actualizar la respuesta de distintas agencias del sistema de Naciones Unidas a la emergencia causada por los sismos.

“Por supuesto, la libertad de información siempre es fundamental, especialmente en situaciones como la actual, donde el acceso a la información puede salvar vidas”, afirmó Hurtado al responder una pregunta sobre los bloqueos de internet en Venezuela.

La vocera indicó que la Oficina confirmó que las “restricciones preexistentes” al acceso a internet permanecieron vigentes durante las primeras horas de la emergencia y reiteró el llamado que el organismo ha formulado anteriormente para “adoptar medidas que salvaguarden el espacio digital y garanticen el derecho a la información, la libertad de expresión y el acceso a los medios digitales en Venezuela”.

Hurtado recordó además que la Oficina ha documentado el bloqueo arbitrario de al menos 85 sitios web y restricciones que afectan a 39 plataformas de medios de comunicación a través de proveedores públicos y privados.

El pronunciamiento se produce un día después de que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela también solicitara el levantamiento de las restricciones en internet durante la emergencia.

Los expertos advirtieron que el acceso oportuno a información confiable y a los canales de comunicación será fundamental en las horas y días posteriores a la emergencia “para la protección de la vida, la seguridad y el bienestar de la población”.

En un comunicado divulgado el jueves, la misión expresó su solidaridad con las víctimas de los terremotos e instó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a “restablecer plenamente el acceso a las redes sociales y a todos los medios de comunicación” como una medida prioritaria e inmediata.

La misión, creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela, también expresó preocupación porque la catástrofe pueda agravar las necesidades de una población que ya enfrentaba importantes desafíos antes de los terremotos.

En este contexto, periodistas de Runrun.es reportaron dificultades para realizar labores de cobertura durante el día de ayer, 25 de junio de 2026, en San Bernardino, Caracas. Asimismo, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) informó recientemente que documentó 97 agresiones contra la prensa entre enero y mayo de 2026, entre ellas impedimentos de cobertura, detenciones arbitrarias y hostigamiento.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.