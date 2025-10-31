TBT de la Impunidad: Guiso familiar en el IVSS

💉 Mientras se incubaba el virus que derivó en el desabastecimiento en los hospitales del país que los ciudadanos han sufrido con rigor en la última década, una familia zuliana amasaba fortunas con contratos “a dedo” que le otorgaba el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) , bajo el mando del general Carlos Rotondaro.



Un trabajo periodístico de investigación de Runrun.es reveló en 2015 que la red de empresas manejada por los hermanos Rangel Baron y otros parientes logró inyectarse unos 455 millones de dólares preferenciales en tiempos de Cadivi y Cencoex para la compra de materiales e insumos del IVSS.

La casa matriz de esas compañías era Continental Médica, que figuró entre las primeras 61 empresas que recibieron más dólares de Cadivi en la historia del control de cambio.

Este nuevo #TBTdelaImpunidad resume otra de las tantas historias donde la transparencia en la asignación de recursos y los mecanismos de control brillaron por su ausencia y en la que, una vez más, la justicia no pudo aplanar la curva de la corrupción, que siguió siempre en fase de meseta.