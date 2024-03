Escasez de insumos básicos en quirófanos de hospitales del país fue de 73 % en febrero - Runrun

La Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), iniciativa de la organización no gubernamental Médicos por la Salud, reveló que la escasez de insumos básicos en quirófanos de los hospitales del país alcanzó un 73 % en febrero de 2024.

Mediante el monitoreo más reciente, la ENG encontró que el Índice de Desabastecimiento de Emergencia fue de 36 %. Los insumos con mayor falla en el abastecimiento fueron los inhaladores de asma y los analgésicos mayores.

Asimismo, para el mes de febrero 2024, el Índice de Desabastecimiento de Insumos de Quirófano fue 73 %, siendo la lencería el insumo con mayor falla.

De igual forma que los insumos de emergencia, «estos resultados no presentan ninguna variación con respecto a resultados anteriores de la ENH», detalló el monitoreo.

Sin embargo explica que, al no haber variaciones, especialmente para mejor, significa que «no se ha implementado ninguna medida o al menos ninguna que sea mínimamente efectiva, para mejorar el abastecimiento de emergencias y quirófanos a nivel nacional».

Pacientes deben gastar casi $100 en insumos para ser operados

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Hospitales recuerda que la falla en el abastecimiento de insumos afecta no solo la capacidad que tienen los centros de salud de atender las diferentes condiciones con las que llegan los pacientes, sino que «se traduce en que el paciente debe buscar cómo conseguir los insumos que no hay, «influyendo esto no solo en el tiempo que se tardan en atenderlo y aplicar el tratamiento, sino que costear los insumos de su propio bolsillo, inevitablemente impacta en la economía personal del paciente sus familiares».

De acuerdo con el monitoreo que hizo en enero la ENH, los pacientes deben pagar mínimo 81 dólares para poder ser sometido a procedimientos quirúrgicos por la falta de insumos, que finalmente ellos deben costear de sus propios bolsillos.

Según ese reporte, los pacientes costean insumos como la sutura, analgésicos, botas para pacientes, sueros fisiológicos, bolsas y batas para médicos; entre otros.