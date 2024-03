Denuncian nuevas imputaciones y condiciones deplorables de reclusión de Igbert Marín Chaparro - Runrun

Nuevas imputaciones fueron agregadas al teniente coronel Igbert Marín Chaparro, quien está detenido desde el año 2018 y ahora está recluido en un calabozo de El Rodeo I.

Así lo denunció Ignell Marín, hermana del militar, este miércoles 6 de marzo, mediante un video que se difundió en X.

Ignell recordó que el pasado 2 de marzo su hermano cumplió seis años preso y que desde octubre de 2023 podía optar por la libertad condicional.

En esa audiencia, prosiguió Ignell Marín, a Igbert lo acusaron de supuestamente participar en el caso «La Viñeta», una supuesta conspiración que buscaba «atentar» contra la vida del gobernante Nicolás Maduro y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

«Mi hermano niega estas acusaciones y es que es absurdo pensar que él, desde una cárcel de máxima seguridad, puede burlar los estrictos controles que allí imperan y participar en acciones de esta naturaleza», apuntó Ignell Marín en su denuncia.

La hermana de Igbert precisó que, además, lo trasladaron al anexo de máxima seguridad del Rodeo I, «donde enfrenta condiciones infrahumanas».

«Lo despojaron de sus pertenencias y tenemos prohibido llevarle insumos básicos. Lo mantienen encerrado en una celda insalubre donde apenas hay una letrina. No tiene provisión de agua potable y no le han permitido recibir el sol. Las escasas porciones de alimento que recibe en su celda no cubran sus necesidades. Le han negado la visita de sus abogados y no le permiten la comunicación con sus hijos. Las dos visitas que me han autorizado tuvieron una duración máxima de 20 minutos, se dieron bajo vigilancia extrema con un vídeo y una reja de por medio. Para llegar a ese lugar fue encapuchada una parte del trayecto por funcionarios que en todo momento sus rostros con pasamontañas», denunció Ignell Marín.