Abogado de Rocío San Miguel denuncia que no sabe nada del paradero de la hija de la activista - Runrun

La comunidad nacional e internacional están condenando la detención y desaparición forzosa de ambas, pese a que la activista tiene medidas cautelares vigentes de la CIDH

Este lunes, 12 de febrero, desde las afueras del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el abogado Juan González denunció que desconocen el paradero de Miranda Díaz San Miguel, hija de Rocío San Miguel que fue detenida el pasado 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

González, en declaraciones a la prensa, informó que desde hace 48 horas la hija de la activista, no responde los mensajes ni a las llamadas. Añadió que fue ella quien informó del procedimiento en contra de su madre.

El jurista agregó que se encuentran preocupados por el procedimiento de los órganos policiales en el país, por lo que siguen a la espera de que cualquier noticia sobre Miranda Díaz.

#12Feb ¡ATENCIÓN! 🚨🗣️ Juan Luis González, abogado de Rocío San Miguel, asegura que están preocupados por la integridad de la hija de Rocío, Miranda Díaz San Miguel, quien no responde los mensajes desde hace más de 48 horas y fue la que informó todo el procedimiento de la… pic.twitter.com/uwBUFIcW5U — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) February 12, 2024

La comunidad nacional e internacional están condenando la detención y desaparición forzosa de ambas, pese a que la activista tiene medidas cautelares vigentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El fiscal general de la república, designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, confirmó el domingo la detención de la defensora de DDHH y la acusó de estar vinculada con un plan para asesinar a Nicolás Maduro.

Saab señaló a través de su cuenta en X, que había una orden de aprehensión en contra de la activista por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada «Brazalete Blanco».

El hecho de la supuesta orden de detención fue desmentida por el defensor de derechos humanos Rafael Uzcátegui, quien argumentó que de haber existido una orden de captura desde enero, «hubiera existido un operativo para aprehenderla y sus abogados tuvieran copia, donde se diría el fiscal que estará a cargo de la investigación».

Voceros de la dictadura intentan decir que Rocío tenía una «orden de captura», «anunciada por el Fiscal en enero». Si fuera así hubiera existido un operativo para aprehenderla y sus abogados tuvieran copia, donde se diría el fiscal que estará a cargo de la invertigación — Rafael Uzcátegui (@fanzinero) February 12, 2024

«Si hubiera ′orden de detención′ como asegura el autoritarismo, ¿por qué sus abogados no han podido acceder a ella? ¿Por qué no se informa de su sitio de reclusión? ¿Por qué no ha sido trasladada a un tribunal en las 48 horas reglamentarias?», cuestionó Uzcátegui.