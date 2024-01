Las respuestas subidas de tono del chavismo al plazo que fijó EEUU por inhabilitación de Machado - Runrun

Este martes, 30 de enero, Estados Unidos anunció que reactivarán sanciones al petróleo y gas si el régimen de Nicolás Maduro no levanta la inhabilitación impuesta contra María Corina Machado.

Las reacciones del chavismo no se hicieron esperar y con frases escatológicas respondieron a las advertencias que hizo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller.

Miller informó a través de su cuenta en X, antes Twitter, que «en respuesta a las acciones antidemocráticas de los representantes de Maduro, Estados Unidos ha revocado el alivio de las sanciones para el sector aurífero de Venezuela».

El portavoz también advirtió que el alivio para los sectores de petróleo y gas venezolanos «se renovará en abril sólo si los representantes de Maduro cumplen con sus compromisos».

In response to anti-democratic actions by Maduro representatives, the United States has revoked sanctions relief for Venezuela’s gold sector. The relief for Venezuelan oil and gas sectors will be renewed in April only if Maduro representatives follow through on their commitments.

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) January 30, 2024