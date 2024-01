Ecuador advierte que desconocerá resultado de elecciones en Venezuela por inhabilitación de Machado - Runrun

El pasado sábado, el Gobierno de Ecuador rechazó la inhabilitación política decidida el viernes por el Tribunal Supremo de Justicia contra la candidata presidencial opositora María Corina Machado

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este martes que no reconocerá el resultado de los próximos comicios en Venezuela, que aún no tienen fecha definida, «ya que no han sido elecciones libres».

«No estamos de acuerdo, en lo absoluto (…), de que no haya elecciones libres en Venezuela, pero en este momento no es que no reconocemos el Gobierno de (Nicolás) Maduro», dijo en una entrevista con la televisión Ecuavisa.

El gobernante recalcó que no reconocerán el resultado de las próximas elecciones, «ya que no han sido elecciones libres».

«Ecuador rechaza la confirmación del Tribunal Supremo de Venezuela de inhabilitar, por 15 años, para ejercer funciones públicas, a la señora María Corina Machado, líder de la oposición y ganadora de las elecciones primarias de octubre de 2023», afirmó el sábado la Cancillería ecuatoriana en su cuenta de la red X.

Más países se suman para exigir elecciones libres

El Gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo de León, indicó que existe una «preocupación» por la situación del proceso electoral en Venezuela y lamentó la suspensión de 15 años para ejercer funciones públicas, contra María Corina Machado.

«Esta decisión es contraria al espíritu de los acuerdos de Barbados, encaminados a facilitar la celebración de elecciones libres, democráticas y transparentes en Venezuela», puntualizó el mensaje del Gobierno de Guatemala.

Por su parte, el Gobierno de Panamá también expresó su «preocupación» por la «situación en Venezuela» e hizo un llamado a que se «propicien las condiciones para unas elecciones presidenciales libres y transparentes».

«Panamá, fiel a los valores democráticos, expresa su preocupación ante la situación en Venezuela y las acciones que puedan constituir un retroceso a los acuerdos de Barbados», señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería).

Y agrega: «Hacemos un llamado a que se propicien las condiciones para unas elecciones presidenciales libres, transparentes y con la más amplia participación de los venezolanos».

Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, por su parte, también rechazaron la decisión del TSJ de ratificar la inhabilitación para aspirar a cargos públicos de la líder opositora María Corina Machado y del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.

«Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, países miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) reiteran su rechazo a esta medida que atenta contra la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos», indica un comunicado conjunto de estos países.

En la jornada previa, otras naciones del hemisferio como Uruguay, Paraguay y Argentina expresaron su preocupación por la situación electoral en Venezuela, luego de la ratificación de inhabilitación de la dirigente política.

La inhabilitación de la candidata generó un profundo rechazo y preocupación. Siendo Uruguay uno de los primeros países en pronunciarse.

«Uruguay observa con gran preocupación estas inhabilitaciones judiciales de opositores políticos para ocupar cargos electivos o públicos, ya que atentan directamente contra la celebración de elecciones libres, democráticas y competitivas», señala el comunicado.

Mientras que en un comunicado la presidencia paraguaya que encabeza Santiago Peña, señaló «la necesidad de llevar adelante elecciones presidenciales libres, transparentes y con la participación de todos los candidatos» en Venezuela.

«Además -puntualiza la nota-, ratifica su pleno compromiso con la libertad, la democracia y los derechos humanos».

Por su parte, la Cancillería argentina, manifestó que sigue con preocupación la situación política en Venezuela y lamenta la decisión de inhabilitar para el ejercicio de funciones públicas a la principal líder de la oposición.

En el texto, agregó que el país «reafirma su compromiso en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos» y expresó su deseo de que pronto se celebren elecciones presidenciales «democráticas, transparentes, con participación plena de todos los candidatos políticos y con presencia de observación electoral externa».

*Con información de EFE