"Con hambre no se puede enseñar": Educadores y empleados públicos protestaron en todo el país por mejores salarios - Runrun

Trabajadores de la administración pública, educadores, jubilados, pensionados y enfermeros protestaron este martes, 9 de enero, para, nuevamente, exigir un aumento de los salarios y las pensiones, los cuales no se ajustan desde marzo de 2022.

Unas 25 organizaciones sociales y gremiales convocaron a esta manifestación que forma parte de la movilización nacional de trabajadores que también exigen el respeto a sus derechos laborales.

Caracas

En la capital del país, los manifestantes acudieron a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, donde manifestaron sus exigencias y reclamaron a la administración de Nicolás Maduro.

«Nuestro sector del Magisterio hoy vive una involución de todos nuestros derechos laborales, pero también de nuestros derechos humanos. Hoy no tenemos contratación colectiva, seguridad social», denunció Raquel Figueroa, dirigente sindical de la Federación Colegio de Profesores de Venezuela.

Por su parte, Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros del Distrito Capital, hizo un llamado a la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez para que dé respuesta con respecto a los dos meses del bono de alimentación que se les adeuda.

«La de finanzas nos dijo que estaban los recursos para pagarnos los dos cesta tíckets que nos deben», señaló.

11:00am #AHORA #Caracas | Educadores, jubilados, pensionados y enfermeros se concentran este #9Ene en #ParqueCarabobo para exigir el aumento general de los salarios y pensiones que permitan cubrir con sus necesidades básicas

En Sucre hubo marcha y concentración

Educadores protestaron en Carúpano, estado Sucre, con una marcha por el centro de la ciudad y una concentración en la antigua plaza Colón.

Acompañados de otros gremios como los sindicatos de salud y de Cantv, los educadores reiteraron su reclamo por un mejor salario y que se retome la discusión de la contratación colectiva.

Mario Bellorín, vocero de la Coalición Sindical, insistió en el derecho a la protesta, los permisos otorgados y en dejar el miedo para reclamar derechos que fueron cercenados.

Asimismo, en Cumaná, la manifestación de los maestros para reclamar mejoras salariales se realizó de forma masiva.

Los docentes marcharon hacia el elevado, gritando consignas por un aumento de salario y el respeto de derechos laborales.

#9Ene🚨 #UrgenteVenezuela Educadores del estado Sucre tomaron las calles de Cumaná, para exigir salarios dignos También hubo protestas en las poblaciones de Carúpano, Cariaco, Araya, Irapa y San Antonio del Golfo, de la entidad oriental.

En Lara exigen respuestas

Desde la Plaza Altagracia hasta la Defensoría del Pueblo en Barquisimeto, estado Lara, Débora Velásquez de Valecillos, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, recordó que desde hace años los trabajadores han reclamado respuestas a sus solicitudes en materia salarial y seguridad social.

“Hemos consignado documentos en las instancias correspondientes sin recibir respuestas”, reclamó.

La representante gremial indicó que “no hay interés por resolver, no hay compromiso por el país, no hay compromiso con los venezolanos».

«Se jactan de decir que son un gobierno obrero pero resulta que los grandes maltratados somos los trabajadores”, cuestionó.

#9Ene #Lara #Protesta #SalarioJusto

Empleados de distintos sindicatos que dependen de la nómina estatal salieron a manifestar a las calles de Barquisimeto con el objetivo de exigir que sean discutidas las tablas salariales en todos sus niveles

En Táchira alzaron su voz contra el hambre

«Con hambre no se puede enseñar. Con hambre es muy difícil presentarse ante los alumnos y estar modestamente vestido», afirmó el profesor jubilado, Álvaro Manrique, desde la plaza Miranda, en la ciudad de San Antonio del Táchira.

Manrique, junto a otro grupo de profesores jubilados y activos, respondió este martes al llamado a protesta pacífica para exigir un pago digno. Lo que gana actualmente, asegura, no le alcanza para cubrir su alimentación y sus medicinas.

Su sueldo mensual llega a los 100 mil pesos (unos 25.74 dólares), una cantidad que no representa ni compensa lo más de 30 años que estuvo en las aulas, impartiendo conocimiento y formando a los jóvenes del mañana.

Para el docente, los profesionales de la educación ya no tienen opciones para entretenerse. «Ni para ir la cine en Cúcuta nos da el sueldo», enfatizó con la esperanza atada a sus palabras.

«Un profesor activo no puede comprarse ni un par de alpargatas», señaló.

Trabajadores de empresas básicas se sumaron en Bolívar

Educadores, trabajadores de las empresas básicas de Guayana y sector salud salieron a protestar para conmemorar un año del inicio de una ola de protestas protagonizada por el sector educación para exigir mejores salarios.

Representantes gremiales enfatizaron en la necesidad de recibir respuestas por parte del Estado venezolano sobre la discusión de la contratación colectiva y el incremento salarial que esperan desde hace 22 meses.

“Estamos pidiendo nuestro HCM, nuestro salario digno y que se nos active nuestra contratación colectiva”, expresó la secretaria general del Colegio de Profesores, Aida González.

En Bolívar, los educadores fueron respaldados por trabajadores de las empresas básicas, quienes insisten en que la lucha por mejores condiciones de vida no conoce de distinciones.

El excandidato a las primarias opositoras, Andrés Velásquez, también hizo acto de presencia en la manifestación para rechazar lo que denominó condiciones de esclavitud laboral, impuestas por el Estado venezolano.

Guárico también protestó

Empleados públicos, activos, jubilados y pensionados se concentraron en la plaza de Los Samanes de San Juan de los Morros, en exigencia a un salario digno y mejores reivindicaciones salariales.

«Un maestro luchando también está enseñando», decía una de las pancartas de los manifestantes.

#8Ene🚨 #UrgenteVenezuela

Docentes de Guárico arrancaron la semana protestando por mejores salarios Maestros protestaron en San Juan de los Morros, para exigir la firma del contrato colectivo que tiene vencido más de 3 años Video: @FundehullanVzla pic.twitter.com/cIcMw1u1DE — Urgente Venezuela (@Urgente_VE) January 9, 2024

En Cojedes exigen respeto a contratos colectivos

Manifestantes protestaron en la ciudad de San Carlos para exigir a la administración madurista que respete sus contratos colectivos y que impulse medidas rápidas y efectivas que mejoren considerablemente sus beneficios, sueldos, derechos y condiciones laborales.

«No tengo miedo, lo digo a diario, yo lo que exijo es que me aumenten el salario», se escuchaba como consigna que entonaron los trabajadores.

#9Ene #Cojedes #Protesta #SalariosJustos

Este martes 9 de enero en horas de la mañana, trabajadores públicos del estado Cojedes, empleados del sector salud, profesores universitarios, el gremio docente y profesionales jubilados y pensionados, protestaron en San Carlos para exigir

No se rinden en Aragua

Docentes, jubilados, pensionados y trabajadores de distintos sectores al Ministerio Público de Maracay, estado Aragua, donde consignaron un documento ante las autoridades.

«Aquí estamos, aquí seguimos. No nos cansamos y tampoco nos rendimos», señalaban los trabajadores.

«Aquí estamos, aquí seguimos. No nos cansamos y tampoco nos rendimos», señalaban los trabajadores.

#9Ene #Aragua #Protesta #SalarioJusto Cantando consignas llegaron los docentes, jubilados, pensionados y trabajadores de distintos sectores al Ministerio Público de #Maracay. Allí consignaron un documento ante las autoridades.

«No somos delincuentes»

Educadores de Monagas tomaron las calles de Maturín hasta llegar a la Zona Educativa de la entidad para exigir aumentos salariales.

«Somos docentes, no somos delincuentes», entonaron los educadores.

En Mérida protestaron contra las burlas

«Mi jubilación y mis prestaciones se las robó el gobierno debido a que no me pagaron nada. Cuando fui a exigir me dijeron que con lo que me iban a dar, podía haber comprado una chupeta», criticó una profesora jubilada de la Facultad de Humanidades de la Universidad de los Andes, núcleo Mérida.

La docente reclamó que, además de no pagarle lo que les corresponde, «se burlan de nosotros».

#9Ene #Mérida #Protesta #SalarioJusto

Profesora jubilada de la Facultad de Humanidades de la ULA denuncia que el Gobierno "le robó sus prestaciones y su jubilación"

Denuncian intimidación en Carabobo

«El gobierno quiere que haya silencio y esto es una muestra de que no nos vamos a silenciar, porque nos expropiaron el sueldo, el HCM y todo lo que nos corresponde«, reclamó una representante de la Federación Venezolana de Maestros de Guacara, estado Carabobo.

La docente denunció que algunos directivos «quieren intimidar a los docentes», pero es algo que los educadores no van a permitir.