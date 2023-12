liberan alex saab estados unidos sanciones

Los nombres de los presos que forman parte del intercambio por Saab aún no han sido revelados

El gobierno de Joe Biden liberó este miércoles, 20 de diciembre de 2023, al colombiano Alex Saab, señalado por los tribunales estadounidenses de ser el testaferro de Nicolás Maduro.

De acuerdo con agencias internacionales, Saab fue dejado en libertad a cambio de una decena de prisioneros estadounidenses que permanecen Venezuela, según señaló la agencia Associated Press. Reuters apuntó que la administración de Maduro liberará, además de los norteamericanos, a más de una veintena de presos políticos venezolanos. Los nombres no los beneficiados por el intercambio no han sido revelados.

Este martes se había anunciado la liberación de Luke Denman y Airan Berry, dos de los estadounidenses involucrados en la fallida operación que pretendía tumbar al gobierno de Maduro y que fue desmantelada en mayo de 2020. Sin embargo, luego de unas horas, fueron llevados nuevamente al la cárcel del Helicoide.

La liberación de Saab llega dos meses después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos decidiera levantar, temporalmente, las sanciones que desde hace más de un lustro había impuesto tanto a empresas del Estado, como Pdvsa y Minerven, y que restringía las actividades comerciales entre compañías norteamericanas y venezolanas del ramo.

Para ello, la OFAC emitió en octubre un par de licencia de seis meses que autorizó las transacciones relacionadas con el sector de petróleo, gas y oro en Venezuela y que solo se renovará «si Venezuela cumple con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral” y los presos políticos del país.

Este es el último movimiento de las negociaciones entre ambos países que tienen como fin la liberación de los presos políticos y las garantías de elecciones presidenciales libres en 2024.