Petro asoma posibilidad de que Ecopetrol se asocie con Pdvsa - Runrun

En reunión con Maduro, dijo que en concordancia con Estados Unidos se debe buscar la “humanización del éxodo” de venezolanos y la entrega de bonos para que cada familia vuelva a su casa de manera voluntaria

En el marco de su visita a Caracas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó que no descarta que Ecopetrol se vuelva socia de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en la explotación de campos de petróleo y gas.

“Traeremos de Venezuela energías que aún subsisten para tratar de mantener las deficiencias que puede haber en Colombia, materias primas para hacer más barata la gasolina colombiana y materias primas para sustentar aún la transición hacia las energías limpias a través del gas”, dijo el mandatario que arribó este sábado 18 de noviembre a Caracas para reunirse con Nicolás Maduro y tratar temas de migración, crisis climática, minería ilegal, energía, turismo y seguridad.

Petro, quien visitó la Feria Internacional del Libro donde bautizó su obra “Una vida, muchas vidas”, hizo hincapié en la necesidad de establecer junto al Gobierno de Estados Unidos un programa de humanización del éxodo y la entrega de bonos para que cada familia vuelva a su lugar de manera voluntaria.

“Yo creo que es la hora de mirar ese éxodo de personas a las cuales se les vulnera la totalidad de sus derechos cuando cruzan por la selva del Darién en manos de mafias. Tratando de llegar a un paraíso y encuentran un muro, unos campos de concentración, incluso la cárcel, la devolución a la fuerza sin derechos sin ser considerados seres humanos en los Estados Unidos. Hay que llegar a un acuerdo en relación a la migración”, aseveró.

El mandatario neogranadino expresó su preocupación por la crisis climática.

“Creemos que la integración nos ayuda a mitigar con más éxito lo que está por venir, quizá las fuerzas nacionales no son capaces internamente de ponerse a la altura de lo que viene en Colombia, miles de niños han muerto de desnutrición en el lugar de más riqueza del país, la mina de carbón más grande de toda América porque no hay agua. Se ha exportado desde allí miles de millones de dólares todos los años, pero no hay agua potable”.

Petro aseguró que limpiarán las aguas de los ríos de Colombia que van hacia el Lago de Maracaibo.

El gobernante foráneo anunció la creación de distritos turísticos en el Amazonas. “Una economía no depredadora, una economía limpia, quedaría muchísimo más dinero a los habitantes de ambos países que la explotación de economías ilícitas de origen minero que están depredando la selva amazónica. Sustituir esas economías ilícitas por economías lícitas no depredadoras es el nuevo nombre de la paz. Si las cosas van bien, si logramos sacar adelante una serie de esfuerzos comunes, Venezuela va a ser un motor de la economía colombiana”, afirmó el mandatario.

Por su parte, Maduro expresó que la visita de Petro significó el acuerdo en varios temas de carácter energético.

“Con la emergencia climática, el calentamiento, la sequía que va a golpear a toda nuestra región; Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, hemos llegado importantes consensos, hemos llegado a buenos acuerdos en materia de electricidad complementaria para la región occidental de Venezuela, el sur, el Táchira y Amazonas. Hemos llegado a importantes acuerdos para inversiones en seguridad energética de gas y desarrollo petrolífero. También en materia de cooperación en la lucha contra la minería ilegal en el Amazonas”.

Esta es la cuarta visita oficial que realiza Petro a Venezuela desde que se retomaran las relaciones diplomáticas en agosto de 2022 y la primera desde que Milton Rengifo fuese nombrado embajador en sustitución de Armando Benedetti.