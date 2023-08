Cabello: "200 años nos quedan aquí de gobierno, mínimo" - Runrun

El diputado Diosdado Cabello dijo este 28 de agosto que la oposición «no tiene nada» para negociar con el gobierno de Nicolás Maduro en la mesa de diálogo de México, cuyo proceso está estancado desde noviembre.

En una rueda de prensa, Cabello desestimó la capacidad de negociadores como Tomás Guanipa, que forma parte de la delegación opositora en los diálogos, para hacer ofertas al Ejecutivo.

«¿Qué puede negociar un personaje como Tomás Guanipa en México? No tiene nada que negociar, es nulo, vacío, no toma decisiones (…) no tienen nada que negociar, no se han dado cuenta de que el país los dejó atrás», indicó.