Familiares denuncian silencio de autoridades del J.M. de los Ríos ante posibles casos de meningitis - Runrun

El pasado 1 de agosto se les realizó una punción lumbar a pacientes con leucemia del Hospital de Niños J.M. de los Ríos y posterior a la intervención presentaron dolor de cabeza intenso, fiebre y vómito, por lo que las madres exigieron respuesta de lo ocurrido, pero hasta este 10 de agosto no la han tenido

Por Mairen Dona López (El Pitazo)

Familiares de pacientes del servicio de Hematología del Hospital de Niños J.M. de los Ríos denuncian que alrededor de 10 niños y niñas con leucemia se infectaron de una posible meningitis luego que les realizaran una punción lumbar en el quirófano. También reportan el fallecimiento de una niña de un año de edad, de acuerdo con la información ofrecida por algunas de las madres al equipo de El Pitazo.

Los padres desconocen qué ocurrió luego de la intervención que se realizó el pasado 1 de agosto y rechazan que los médicos especialistas no den respuesta ante la inquietud de los familiares. Luego de nueve días enviaron una carta a la dirección del centro de salud para que informen lo sucedido y asuman la responsabilidad si es o no una negligencia médica. Hasta el momento no han obtenido respuesta.

Luego que los pacientes despertaron de la sedación que se les hizo para la punción lumbar, presentaron dolor de cabeza intenso, fiebre y vómito. Por lo tanto, al día siguiente (2 de agosto) fueron ingresados nuevamente al hospital para tomar muestras de líquido cefalorraquídeo y enviarlas a diferentes laboratorios.

De acuerdo con una de las madres consultadas por El Pitazo, quien pidió resguardar su identidad por temor a represalias, a los familiares se les notificó que debían esperar resultados de exámenes de laboratorio para saber si se trataba de una bacteria que los niños adquirieron en quirófano o por intoxicación del medicamento metotrexato.

«El servicio de Infectología nos dice que están esperando los resultados y que no saben si es infección, pero ya hay exámenes de cultivos y hemocultivos que salieron negativos. Lo único positivo que aparece es una meningitis, pero siguen sin decir nada», denunció la madre.

Una niña fallecida

Camila es la niña de un año y dos meses que falleció el 9 de agosto en el J.M. de los Ríos. Fue una de las pacientes a las que se le realizó la punción lumbar el 1 de agosto, pero se le dio alta médica y en casa se descompensó. Por lo tanto, fue ingresada nuevamente al hospital donde sufrió un paro respiratorio, según el relato de una madre cercana al caso.

Comentó que a la niña de un año no le suministraron antibiótico debido a las dificultades para agarrarle una vía intravenosa. Además, fue a la única que no le suspendieron el tratamiento de quimioterapia como ocurrió con el resto de los niños que resultaron afectados luego de la punción lumbar.

Finalmente le agarraron una vía intraósea (en la rodilla) y le hicieron transfusión de plaquetas, pero a mitad de tratamiento presentó sangrado nasal. Luego fue trasladada a emergencia para colocarle un catéter venoso central. Sin embargo, presentó una hemorragia interna que le ocasionó la muerte.

Ante el fallecimiento de Camila continúa el silencio de las autoridades sanitarias y la angustia de las madres que esperan una respuesta.

Irregularidades y silencio

Los familiares denuncian que, a pesar de que los médicos no informan qué pasó con los niños, se les indicó que debían cumplir un tratamiento con antibiótico por diez días y paralizar las quimioterapias durante ese período. Sin embargo, no les precisan cuál es la infección.

«Estamos angustiados y vamos a buscar respuesta para saber qué pasó en esa punción. Así nos digan una mentira queremos respuesta y si no la tenemos vamos a tomar otras acciones legales. Sea o no negligencia el deber es decirnos porque los niños están mejor, pero si no hubiese sido así sería más delicado aún. Es falta de ética», agregó una de las madres.

También indicó que antes de ocurrir esta situación los especialistas realizaban una visita médica regular para conocer las condiciones de los niños y niñas. Ahora no se han acercado a las habitaciones de los pacientes, a excepción de dos adjuntas y un pasante. Asimismo, continúan evadiendo las preguntas de los familiares.

«No han venido. Hace dos días se acercaron dos adjuntas y solo nos dijeron que siguiéramos cumpliendo tratamiento. Al preguntarles qué pasó nos indicaron que no saben si fue una bacteria o la meningitis y se fueron. Hoy no han dado la cara (10 de agosto)», precisó.

La vida de los niños en juego

Los familiares expresan que la vida de los niños y niñas es la que está en juego. Por lo tanto, exigieron que antes de recibir el alta médica deben tener la respuesta del hospital y los médicos.

También denuncian que las madres son maltratadas verbalmente por el personal médico y amenazas de retirarlas del hospital si muestran incomodidad ante las irregularidades

Los padres rechazan que sea la segunda vez que ocurre una situación similar. En septiembre de 2022 otros 13 niños también se contagiaron de meningitis, con la diferencia que los especialistas reconocieron lo ocurrido.