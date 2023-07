Evangélicos marcharon para pedir a la AN desestimar anteproyecto de ley contra la discriminación - Runrun

Miembros de la iglesia evangélica venezolana se desplegaron en Caracas este jueves, 13 de abril, en una marcha a la que llamaron «Por la familia», para pedir a la Asamblea Nacional chavista desestimar anteproyecto de ley contra la discriminación.

La convocatoria fue pautada a las 2:00 de la tarde en la Plaza Morelos de la parroquia La Candelaria. A esa hora comenzaron a concentrarse los representantes de la iglesia evangélica con música y cánticos religiosos.

Los asistentes a la marcha caminaron por toda la avenida Universidad y bajaron hasta la plaza Diego Ibarra, frente a la sede administrativa de la AN, donde se instaló una gran tarima en donde recibirían a los diputados del Parlamento.

A diferencia de convocatorias políticas de la oposición, esta marcha contó con un amplio despliegue policial que acompañó a los participantes de principio a fin.

Quienes asistieron, incluyendo niños y adolescentes, llevaban pancartas que contenían proverbios de la biblia, así como mensajes que rechazan la educación sexual integral (ESI) y abogan por el «diseño original de la familia».

«No a la ley de educación escolar de libertad de género», «no al matrimonio igualitario», «no al aborto» y «no a la normalización del pecado», eran algunas de las frases que contenían las pancartas de los asistentes a la marcha.

Inmediatamente que llegó la multitud a la plaza Diego Ibarra, una comisión de la Asamblea Nacional chavista se acercó al lugar para escuchar las peticiones de las organizaciones evangélicas que marcharon.

Pastores evangélicos entregaron un documento a los diputados Rodolfo Crespo (PSUV – Miranda), presidente de la Comisión permanente de Desarrollo Social Integral, y Asia Villegas (PSUV – Nacional), presidenta de la Comisión permanente de Familias, Libertad de Religión y Cultos.

Como dos primeras peticiones, según el comunicado leído ante los diputados presentes, la iglesia evangélica pide erradicar la «hipersexualización» de niños y adolescentes, así como frenar la «exposición a las pantallas».

«En dicho proyecto, no solo se contemplan definiciones en forma de derecho que no tienen asidero constitucional, como las mencionadas en los numerales 3 y 4 del artículo 7 del anteproyecto, sino que el artículo 5 menciona la obligatoriedad del mismo y el enfoque que se le pretende dar, clarificado en el numeral 1, es un enfoque de género. Aunado a ello, los tipos de discriminación que se mencionan no solo tienen reconocimiento constitucional, sino que existen leyes tanto orgánicas como especiales en dichas materias, que desarrollan los postulados constitucionales sobre tales derechos y garantías», señala el comunicado.