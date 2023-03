Primaria opositora: Evalúan implementar registro digital para garantizar participación de venezolanos en el exterior - Runrun

Casal también indicó que para los ciudadanos que están en las principales ciudades se está estudiando la posibilidad del voto presencial.

El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, informó que evalúan implementar un registro digital para garantizar la participación de venezolanos en el exterior.

A través de una entrevista transmitida por Circuitos Éxitos, Casal aseguró que los venezolanos radicados en el exterior sí podrán participar en la elección primaria que se realizará el próximo 22 de octubre.

«Estamos trabajando en evaluar un registro digital de venezolanos para que actualicen su dirección. La mayoría de los venezolanos de la diáspora están en el Registro Electoral, solo que no han podido actualizar la dirección porque los consulados no estaban activos en los países en donde viven o no para esos efectos de permitir nuevas inscripciones o actualización de la dirección», explicó Jesús María Casal.

El presidente de la Comisión de Primaria explicó que para esto se deben hacer varias evaluaciones que incluyen aspectos como la confiabilidad del mecanismo que elijan, así como los costos que implicaría.

Casal también indicó que para los ciudadanos que están en las principales ciudades se está estudiando la posibilidad del voto presencial.

«Es algo que todavía estamos evaluando: el alcance, los elementos organizativos, porque todo paso que demos debemos estar seguros de que estará rodeado de las garantías electorales necesarias. Esto es un proceso competitivo», recalcó.